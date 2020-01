Garbiñe Muguruza staat 2,5 jaar na haar titel op Wimbledon weer eens in de finale van een Grand Slam-toernooi. De Spaanse treft zaterdag de Amerikaanse verrassing Sofia Kenin in de eindstrijd van de Australian Open en kan als ongeplaatste speelster geschiedenis schrijven in Melbourne.

In het verleden kwam het slechts twee keer voor dat de Australian Open-finale bij de vrouwen werd gewonnen door een ongeplaatste speler. Chris O'Neil was in 1978 de eerste die daarin slaagde en Serena Williams volgde haar voorbeeld in 2007.

De 26-jarige Muguruza hoopt zich in dat rijtje te voegen, maar zal vooral willen laten zien dat ze definitief weer terug is in de top van het vrouwentennis. De Spaanse schreef in 2016 Roland Garros op haar naam, won een jaar later Wimbledon en bezette in 2017 wekenlang de nummer één-positie, maar hield dat niveau niet vast.

Bij haar laatste acht deelnames aan een Grand Slam-toernooi werd Muguruza vijf keer in de eerste of tweede ronde uitgeschakeld. Slechts één keer kwam de huidige nummer 32 van de wereld verder dan de vierde ronde; in 2018 bereikte ze de laatste vier op Roland Garros, een spaarzaam hoogtepunt voor de afgezakte wereldtopper.

Bij de Australian Open leek Muguruza weer in een vroeg stadium haar koffers te moeten pakken, want in haar openingspartij tegen landgenote Shelby Rogers won ze in de eerste set geen enkele game. Het liep anders. Muguruza is nu de eerste Australian Open-finaliste in het Open Era (sinds 1968) die de eerste set van haar eersterondepartij met 6-0 verloor.

"Dit is hoe dan ook een ongelooflijke prestatie, maar het doel is om met de grote beker weg te gaan", zei Muguruza na haar halve finale tegen Simona Halep, die ze in twee sets versloeg. "Ik heb het vertrouwen dat ik alles in huis heb om dit soort belangrijke wedstrijden op dit podium te spelen. Ik moet kalm proberen te blijven."

Garbiñe Muguruza schreef in 2017 Wimbledon op haar naam. (Foto: Getty Images)

Kenin jongste Australian Open-finaliste sinds 2008

Muguruza kan de eerste Spaanse worden die de Australian Open wint, maar dan moet ze wel voorbij Kenin. De talentvolle Amerikaanse ontpopte zich al tot verrassing van het toernooi en gaf die status extra cachet door de mondiale nummer één Ashleigh Barty in de halve finales in twee sets opzij te zetten.

Met haar 21 jaar en 79 dagen is Kenin de jongste Australian Open-finaliste sinds Ana Ivanovic in 2008, die toen tegenover de 201 dagen oudere Maria Sharapova stond. Voor Kenin is het toernooi eigenlijk al geslaagd, want ze kwam tot deze editie van de Australian Open nooit verder dan de vierde ronde op een Grand Slam.

Kenin, die op haar weg naar de finale ook afrekende met tienersensatie Coco Gauff, zag een droom uitkomen tegen Barty. "Het is surrealistisch. Ik heb altijd geloofd dat ik dit kan, ik wist alleen niet wanneer. Dat ik dit bereik op deze leeftijd, vind ik ongelooflijk. Dit moment is niet voor iedereen weggelegd, dus ik ben heel dankbaar."

De finale bij de vrouwen begint zaterdag om 9.30 uur (Nederlandse tijd) in de Rod Laver Arena. Het wordt de tweede ontmoeting tussen Kenin en Muguruza, die elkaar eind september 2019 voor het eerst troffen bij het Premier Mandatory-toernooi in Peking. Kenin won die wedstrijd in drie sets: 6-0, 2-6 en 6-2.

Sofia Kenin staat voor het eerst in een Grand Slam-finale. (Foto: Getty Images)