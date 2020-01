Roger Federer heeft over het algemeen vrede met zijn uitschakeling in de halve finales van de Australian Open. De niet geheel fitte Zwitser baalt wel dat hij in Melbourne niet meer kon uitrichten tegen Novak Djokovic, die in drie sets zegevierde.

De 38-jarige Federer bereikte al met enig fortuin de laatste vier, want zowel in de derde ronde (John Millman) als in de kwartfinales (Tennys Sandgren) stond hij op rand van uitschakeling. De nummer drie van de wereld wist dat Djokovic in de halve finales normaal gesproken wél te sterk zou zijn en dat bleek ook zo te zijn.

"Ik ben blij met wat ik heb bereikt dit toernooi. Maar na alles wat ik heb doorgemaakt, was dit een vreselijke dag", zei Federer op zijn persconferentie na de wedstrijd in de Rod Laver Arena. "Van tevoren wist ik dat ik maar 3 procent kans zou hebben om te winnen. Dat is meer dan 0 procent, dus ik ging er toch voor."

Vooral in het begin van de wedstrijd bood Federer goed tegenstand. Hij sloeg in de eerste set liefst 26 winners en mocht op 5-3 serveren voor setwinst, maar zag Djokovic volledig terug in de wedstrijd komen. In de tweede en derde set was de Serviër te goed om serieus aan het wankelen te worden gebracht.

"Het begin en het einde waren goed, maar alles daartussen kan ik vergeten", zei Federer. "Ik weet dat ik beter kan spelen, maar het kan ook echt slechter. Als je bekijkt dat ik in aanloop naar de Australian Open geen toernooien heb gespeeld, denk ik dat het bereiken van de halve finales een heel goed resultaat is."

Roger Federer was niet opgewassen tegen Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb op dit moment geen plannen om te stoppen'

Het is de vraag of Federer ooit nog een gooi kan doen naar zijn zevende Australian Open-titel. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar wordt vanwege zijn leeftijd al enige tijd in verband gebracht met zijn pensioen, al liet hij zelf regelmatig weten daar nog niet aan toe te zijn.

"Ik heb op dit moment geen plannen om te stoppen", onderstreepte Federer na zijn verlies tegen Djokovic. "Ik weet niet of ik volgend jaar weer meedoe aan de Australian Open, maar dat wist ik vorig jaar ook niet. Je weet niet wat de toekomst brengt. Ik ben in ieder geval blij met hoe ik me nu voel."

Federer maakt zich ondertussen ook geen zorgen over de liesblessure die hij dinsdag opliep in zijn partij tegen Sandgren. "Ik heb een scan laten maken en alles zag er goed uit. Tot de wedstrijd tegen Djokovic heb ik niet getraind en mijn rust gepakt. Hopelijk ben ik fit genoeg voor de Match for Africa."

Federer speelt op vrijdag 7 februari in Kaapstad een demonstratiewedstrijd tegen rivaal Rafael Nadal om geld op te halen voor kinderonderwijs in Afrika. Daarna gaat de voormalige nummer één van de wereld naar Dubai om zich voor te bereiden op het plaatselijke ATP-toernooi van eind februari, dat hij vorig jaar won.