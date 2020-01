Novak Djokovic heeft zich voor de achtste keer in zijn loopbaan voor de finale van de Australian Open geplaatst. De nummer twee van de wereld rekende donderdag in Melbourne zonder setverlies af met Roger Federer.

Na een wat moeizame start bleek Djokovic in zijn vijftigste officiële ontmoeting met Federer zoals verwacht een maatje te groot voor de 38-jarige Zwitser: 7-6 (1), 6-4 en 6-3. De partij in de Rod Laver Arena duurde twee uur en achttien minuten.

Door zijn overtuigende overwinning gaat titelverdediger Djokovic zondag op voor zijn achtste titel op de Australian Open. De Serviër won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019. Alle finales die hij in Melbourne speelde, won hij ook.

Federer was al dankbaar dat hij het dit jaar tot de halve finales schopte. De zesvoudig Australian Open-winnaar kampte met de nodige pijntjes en stond tegen John Millman (derde ronde) en Tennys Sandgren (kwartfinale) op de rand van uitschakeling, maar bleef in die duels met kunst- en vliegwerk overeind.

De 32-jarige Djokovic wacht zondag in de finale een duel met Alexander Zverev of Dominic Thiem, die vrijdag tegen elkaar spelen. Als Djokovic de Australian Open wint, lost hij Rafael Nadal af als nummer één van de wereld en komt hij op zeventien Grand Slam-titels. Het record is nog altijd in handen van Federer (20), gevolgd door Nadal (19).

Roger Federer was niet opgewassen tegen Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

Federer begon sterk tegen Djokovic

Mede door de moeizame optredens van Federer tegen Millman en Sandgren begon de Zwitser als underdog aan de halve finale, maar van een groot krachtsverschil was aanvankelijk geen sprake. Federer sloeg in de eerste set 26 winners en won de eerste twee servicegames van Djokovic, waardoor hij op 5-3 mocht serveren voor de set.

Met een love break knokte Djokovic zich echter op overtuigende wijze terug in de wedstrijd. De nummer twee van de wereld kwam duidelijk steeds beter in de partij en liet dat ook zien in de beslissende tiebreak, die hij met overmacht won: 7-1.

Het bleek een voorbode voor de rest van de wedstrijd. Hoewel de tweede set nog een tijdje gelijk op ging, kwam Djokovic op zijn eigen service niet meer in gevaar en moest Federer meerdere breakpoints wegslaan. Op 4-5 moest de mondiale nummer drie alsnog capituleren op zijn eigen service, waardoor Djokovic ook de tweede set won.

In het derde bedrijf werd het niet meer spannend. Djokovic noteerde een hoog eersteservicepercentage van 82 en toonde zich sterk in de rally's, terwijl Federer te veel onnodige fouten maakte. Op 2-3 plaatste Djokovic zijn vierde break van de wedstrijd, waarna de Serviër moeiteloos de zege en zijn achtste Australian Open-finale veiligstelde.