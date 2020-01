Federer op de pijnbank: 'Vandaag was vreselijk'

Roger Federer erkent dat hij in de halve finales van de Australian Open op de pijnbank is gelegd door Novak Djokovic (0-3). "Vandaag was vreselijk, om dit mee te maken. Het was een mooie entree en een mooi afscheid. Maar wat daartussen gebeurde is iets om te vergeten, want ik wist dat ik maar 3 procent kans had om te winnen", zegt hij na afloop op de persconferentie. "Maar je gaat er wel voor, je weet het nooit. Maar als je ziet dat het niet meer gaat lukken, dan is het erg zwaar."