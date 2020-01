De Australian Open-finale bij de vrouwen gaat zaterdag verrassend tussen Sofia Kenin en Garbiñe Muguruza. Kenin bereikte donderdag voor het eerst in haar loopbaan de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi door de mondiale nummer één Ashleigh Barty te verslaan en Muguruza rekende in Melbourne af met Simona Halep.

De pas 21-jarige Kenin had een uur en 48 minuten nodig om Barty te verslaan: 7-6 (8) en 7-5. De Australische nummer één van de wereld, die in de hele wedstrijd liefst 36 onnodige fouten maakte, liet in zowel de eerste als tweede set twee setpunten onbenut.

Tot dit toernooi kwam Kenin nooit verder dan de achtste finales van een Grand Slam en reikte ze op de Australian Open nooit verder dan de tweede ronde. Op haar weg naar de finale in Melbourne verloor Kenin alleen een set tegen de vijftienjarige Coco Gauff.

Kenin, die vorig jaar de eerste drie WTA-titels uit haar loopbaan veroverde, is de jongste speelster in twaalf jaar tijd die op de Australian Open de nummer één van de wereld verslaat. Ze bezet nu nog de vijftiende plek op de wereldranglijst, maar mag zich vanaf maandag toptienspeelster noemen.

Door de stunt van Kenin liep Barty de tweede Grand Slam-finale uit haar loopbaan mis, nadat ze vorig jaar Roland Garros op haar naam schreef. Barty had de eerste Australische in veertig jaar kunnen worden die de Australian Open-finale bereikte.

Sofia Kenin kan amper geloven dat ze Ashleigh Barty heeft verslagen. (Foto: Pro Shots)

Muguruza gaat voor derde Grand Slam-titel

In de eindstrijd wacht Kenin zaterdag een krachtmeting met de ongeplaatste Muguruza. De 26-jarige Spaanse, die in de vierde ronde nog te sterk was voor Kiki Bertens, rekende in haar halve finale af met tweevoudig Grand Slam-winnares Halep: 7-6 (8) en 7-5. De partij in de Margaret Court Arena duurde ruim twee uur.

Halep kreeg in de eerste set op 6-5 én in de tiebreak twee setpunten, maar de Roemeense liet het op de belangrijkste momenten van de wedstrijd afweten. De effectievere Muguruza sloeg over de hele wedstrijd gezien veel meer onnodige fouten dan Halep (44 om 23), maar produceerde negentien winners meer.

Het is de eerste keer sinds 2017 dat Muguruza in de finale van een Grand Slam-toernooi staat. De huidige nummer 32 van de wereld schreef dat jaar Wimbledon op haar naam en had in 2016 al Roland Garros gewonnen. Vorig jaar kwam Muguruza op geen enkele Grand Slam verder dan de vierde ronde.

De 28-jarige Halep hoopte in Melbourne juist revanche te kunnen nemen voor haar verloren Australian Open-finale van 2018. De huidige nummer drie van de wereld zal de komende maanden op twee Grand Slam-titels (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019) blijven staan.

Garbiñe Muguruza ontvangt de felicitaties van Simona Halep. (Foto: Getty Images)