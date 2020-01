Sofia Kenin heeft donderdag voor het eerst in haar loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi bereikt. De Amerikaanse was in de halve eindstrijd van de Australian Open verrassend te sterk voor Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld.

De pas 21-jarige Kenin had 1 uur en 48 minuten nodig om Barty te verslaan: 7-6 (8) en 7-5. De Australische, die in de hele wedstrijd liefst 36 onnodige fouten maakte, liet zowel in de eerste als de tweede set twee setpunten onbenut.

Tot dit toernooi kwam Kenin nooit verder dan de achtste finales van een Grand Slam en reikte ze op de Australian Open nooit verder dan de tweede ronde. Op haar weg naar de finale in Melbourne verloor Kenin alleen een set tegen de vijftienjarige Coco Gauff.

Kenin, die vorig jaar de eerste drie WTA-titels uit haar loopbaan veroverde, is de jongste speelster in twaalf jaar die op de Australian Open de nummer één van de wereld verslaat. Ze bezet nu nog de vijftiende plek op de wereldranglijst, maar mag zich vanaf maandag toptienspeelster noemen.

Door de stunt van Kenin liep Barty de tweede Grand Slam-finale uit haar loopbaan mis, nadat ze vorig jaar Roland Garros op haar naam schreef. Barty had de eerste Australische in veertig jaar kunnen worden die de Australian Open-finale zou bereiken.

In de eindstrijd wacht Kenin zaterdag een krachtmeting met Simona Halep of Garbiñe Muguruza, die in de vierde ronde nog te sterk was voor Kiki Bertens. Tweevoudig Grand Slam-winnares Halep verloor in 2018 de finale van de Australian Open.