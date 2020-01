Rafael Nadal kan ermee leven dat hij woensdag werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Australian Open. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar was namelijk onder de indruk van tegenstander Dominic Thiem.

In een spannende en hoogstaande partij was de als vijfde geplaatste Thiem nipt beter dan de nummer één van de wereld. Het werd 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 en 7-6 (6).

"Hij heeft al vaker geweldig tegen me gespeeld en haalde ook nu weer een hoog niveau. We liggen elkaar qua karakter. Ik mag zijn manier van spelen wel, en hij de mijne waarschijnlijk ook", aldus Nadal.

De Spanjaard, die de Australian Open alleen in 2009 won, ziet dingen van zichzelf terug in Thiem. "We hebben wel het een en ander gemeen. Ik wens hem het beste in de rest van het toernooi", zei hij.

"Ik speelde niet eens heel slecht en qua mentaliteit zat het wel goed. Ik bleef positief, ging er continu voor en haalde er daarmee het maximale uit. Thiem heeft het gewoon goed gedaan."

De partij tussen Rafael Nadal en Dominic Thiem duurde ruim vier uur. (Foto: Pro Shots)

Thiem hoopt barrière te doorbreken

De 26-jarige Thiem hoopt dat hij degene is die een einde kan maken aan de dominantie van Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer. De laatste twaalf grote toernooien werden allemaal gewonnen door een van de 'Grote Drie'.

In de halve finales staat Thiem tegenover de 22-jarige Alexander Zverev. "Om écht een barrière te doorbreken, moet een jonge speler een Grand Slam winnen. Zverev of ik gaat de finale halen, maar de weg is nog heel lang", aldus Thiem.

"In de andere halve finale staan nog steeds twee spelers van de 'Grote Drie'. We hebben nog lang niet dezelfde status als zij."