Alexander Zverev denkt dat hij zijn eerste halvefinaleplaats op een Grand Slam te danken heeft aan de manier waarop hij de grote vier toernooien is gaan benaderen. De jonge Duitser legt zichzelf minder druk op.

Zverev won woensdag in vier sets van Stan Wawrinka (1-6, 6-3, 6-4, 6-2) en behoort ondanks zijn status als toptalent pas voor het eerst tot de laatste vier op een Grand Slam.

"Voorheen was ik heel ongeduldig. In zekere zin was ik misschien door de Grand Slams geobsedeerd. Ik speelde beter op de andere toernooien: Madrid, Rome, andere Masters of de World Tour Finals", aldus de 22-jarige Zverev.

"Misschien betekenden de Grand Slams gewoon te veel voor me. Ik wilde het te graag, pakte dingen té professioneel aan en praatte met niemand. Ik ging niet de deur uit met vrienden, ging niet uit eten. Ik was té gefocust."

Zverev, die in zijn kwartfinale beter met de hitte omging dan Wawrinka, heeft nu een ander leefpatroon. "Ik doe nu veel meer dingen naast de baan. Misschien is dit een springplank en heeft het zo moeten zijn."

Alexander Zverev in actie tijdens zijn partij tegen Stan Wawrinka. (Foto: Pro Shots)

Zverev doneert flink voor bosbranden

Hoever Zverev ook komt in Melbourne, de Duitser houdt er geen prijzengeld aan over. Hij besloot vóór het toernooi namelijk om per overwinning omgerekend 6.100 euro te doneren en maakt al zijn prijzengeld - maximaal 2,5 miljoen euro - over aan Australië, dat wordt geteisterd door hevige bosbranden.

"Mijn ouders hebben me altijd voorgehouden dat geld voor veranderingen kan zorgen in de wereld. Je moet het in goede dingen dingen steken in plaats van het op de bank te zetten en er niets mee te doen."

Zverev treft Dominic Thiem - die verrassend Rafael Nadal klopte - in de strijd om zijn eerste Grand Slam-finale. De andere halve eindstrijd gaat tussen Novak Djokovic en Roger Federer.