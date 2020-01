Coco Gauff is dinsdag voor het eerst opgenomen in het Fed Cup-team van de Verenigde Staten. Ze maakt deel uit van de selectie voor de ontmoeting met Letland. Het pas vijftienjarige toptalent maakte vorige week indruk door de vierde ronde van de Australian Open te bereiken.

Gauff is de op een na jongste speler die deel uitmaakt van het Amerikaanse team: Jennifer Capriati was veertien jaar oud toen ze in 1990 debuteerde.

Na haar sterke optreden in Melbourne zal Gauff op de maandag te verschijnen wereldranglijst voor het eerst in de top vijftig staan. Ze was op de Australian Open te sterk voor onder anderen titelverdediger Naomi Osaka en zevenvoudig Grand Slam-winnares Venus Williams.

De Verenigde Staten hebben volgende week in het thuisduel met Letland een sterk team tot hun beschikking. 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams, de huidige halvefinalist van de Australian Open Sofia Kenin, Alison Riske en dubbelspecialist Bethanie Mattek-Sands zijn de teamgenoten van Gauff.

Williams keert na een jaar afwezigheid terug in het Fed Cup-team van de VS, dat het toernooi in 2017 voor het laatst won. Letland heeft de beschikking over onder anderen Anastasija Sevastova (33e op de WTA-ranglijst) en Jelena Ostapenko (WTA-45), die in 2017 Roland Garros won.

Nederland speelt in de eerste ronde van de Fed Cup in Den Haag tegen Wit-Rusland. Vorig jaar ging de eindzege naar Frankrijk.