Alexander Zverev heeft woensdag voor het eerst in zijn carrière de halve finale van een Grand Slam bereikt. Het Duitse talent was in de kwartfinale te sterk voor Stan Wawrinka: 1-6, 6-3, 6-4 en 6-2.

De 22-jarige Zverev wordt al lange tijd gezien als een toptalent, maar op de Grand Slams faalde hij keer op keer. Twee kwartfinales op Roland Garros vormden tot dusver zijn beste prestaties, bij dertien van zijn in totaal achttien deelnames aan grote toernooien was hij al voor de vierde ronde uitgeschakeld.

Op kleinere toernooien wist Zverev vaak wel zijn kwaliteiten te tonen. Hij won in 2018 de prestigieuze ATP Masters en heeft in totaal elf ATP-toernooizeges op zijn palmares. Jarenlang was hij achter de grote drie (Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic) de nummer vier van de wereldranglijst.

Tegen Wawrinka kon Zverev eindelijk overtuigen in de tweede week van een Grand Slam. De partij ging aanvankelijk gelijkop, maar de 34-jarige Zwitser ging in de hitte van Melbourne steeds moeizamer spelen.

De zware omstandigheden hadden nauwelijks invloed op het spel van Zverev, die in de vierde set vlot uitliep naar 5-0. Met de zege voor het grijpen vertoonde jok nog wat haperingen en kon Wawrikna eenmaal terugbreken, maar daarna serveerde de Duitser de partij uit.

'De grote drie' zitten nog in het toernooi. In de halve finale speelt Zverev vrijdag tegen de winnaar van de partij tussen Nadal en Dominic Thiem. Federer en Djokovic staan donderdag tegenover elkaar om een plek in de finale.