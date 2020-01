Dominic Thiem heeft woensdag voor het eerst in zijn carrière de halve finales van de Australian Open bereikt. Hij verraste Rafael Nadal in vier lange sets. De Oostenrijker treft nu Alexander Zverev, die voor het eerst de laatste vier van een Grand Slam haalde.

De 26-jarige Thiem was in een spannende en hoogstaande partij van 4 uur en 14 minuten te sterk voor de zeven jaar oudere Nadal: 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 en 7-6 (6).

De nummer vijf van de wereld zorgt ervoor dat de 'Grote Drie' niet volledig in de halve finales staat in Melbourne. Roger Federer en Novak Djokovic plaatsten zich dinsdag wel voor de halve eindstrijd, waarin ze tegen elkaar zullen spelen.

De avondwedstrijd in de Rod Laver Arena werd zoals verwacht gekenmerkt door lange rally's. De eerste twee sets duurden samen 2 uur en 19 minuten en twee keer won Thiem in een tiebreak. Nadal knokte zich terug in de derde set, maar moest in het vierde bedrijf een vroege break toestaan.

Thiem mocht bij een 5-4-voorsprong in de vierde set serveren voor de wedstrijd, maar Nadal brak terug en sleepte er voor de derde keer een tiebreak uit. Daarin bleef de Oostenrijker koel en sloeg hij toe op zijn derde matchpoint.

Nadal stond voor de twaalfde keer in de kwartfinales van de Australian Open, het toernooi dat hij alleen in 2009 won. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar strandde al voor de zesde keer bij de laatste acht in Melbourne. Thiem, die net als Nadal een gravelspecialist is, was tot dit jaar nooit verder gekomen dan de vierde ronde in Melbourne.

Er was genoeg Spaanse steun voor Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)

Primeur voor Zverev door zege op Wawrinka

Zverev was eerder op woensdag in zijn kwartfinale te sterk voor Stan Wawrinka, de winnaar van 2014: 1-6, 6-3, 6-4 en 6-2.

De 22-jarige Zverev wordt al lange tijd gezien als een toptalent, maar op de Grand Slams faalde hij keer op keer. Twee kwartfinales op Roland Garros vormden tot dusver zijn beste prestaties.

Tegen Wawrinka kon Zverev eindelijk overtuigen in de tweede week van een Grand Slam. De partij ging aanvankelijk gelijk op, maar de 34-jarige Zwitser ging in de hitte van Melbourne steeds moeizamer spelen.

De zware omstandigheden hadden nauwelijks invloed op het spel van Zverev, die in de vierde set vlot uitliep naar 5-0 en na een kleine hapering de partij uitserveerde.