Simona Halep heeft woensdag op indrukwekkende wijze de halve finales van de Australian Open bereikt. Daarin speelt ze donderdag tegen Garbiñe Muguruza, die eerder in Melbourne te sterk was voor Kiki Bertens.

Halep had slechts 53 minuten nodig om Anett Kontaveit te verslaan: 6-1 en 6-1. De Roemeense won maar liefst tien games op rij.

In een interview na afloop zei ze niet naar de andere kwartfinale te gaan kijken. "Ik ga nu lekker van de dag genieten. Een beetje ontspannen en wat shoppen. Dat doe ik elke dag hier, want dat motiveert me."

De 28-jarige Halep heeft Roland Garros en Wimbledon al op haar erelijst staan, maar in Melbourne kwam ze nog niet verder dan een verloren finale tegen Caroline Wozniacki in 2018.

De nummer twee van de WTA-ranglijst heeft dit jaar nog geen set verloren op de Australian Open. "Ik voelde me geweldig op de baan en ben blij dat ik mijn topniveau kan halen hier", sprak ze.

Muguruza koelt haar nek met ijs in de hitte van Melbourne. (foto: Pro Shots)

Muguruza in twee sets langs Pavlyuchenkova

Halep speelt donderdag om een plek in de halve finale tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse won woensdag ook in een tweesetter, al duurde haar partij tegen Anastasia Pavlyuchenkova aanmerkelijk langer: 7-5 en 6-3.

Net als Halep won Muguruza Roland Garros en Wimbledon al eens, maar de 26-jarige Spaanse staat met de 32e plaats op de WTA-ranglijst veel lager dan haar volgende opponente.

Muguruza is nu al bezig aan haar beste toernooi ooit in Melbourne. Alleen in 2017 bereikte ze de kwartfinales.

De andere halve finale in het vrouwentoernooi gaat donderdag tussen de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Sofia Kenin.