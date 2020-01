In navolging van Nick Kyrgios stond Novak Djokovic dinsdag op de Australian Open uitgebreid stil bij de zondag plotseling overleden Kobe Bryant. De Serviër was een persoonlijke vriend van de Amerikaanse basketballegende.

"Zijn dood kwam voor ons allemaal als een schok. Kobe was een van de grootste atleten aller tijden en inspireerde mij en vele andere mensen over de hele wereld", zei een zichtbaar geëmotioneerde Djokovic na zijn zege op Milos Raonic in de kwartfinales van de Australian Open.

Als eerbetoon betrad de 32-jarige Serviër de Rod Laver Arena in een trainingsjack met daarop de initialen van Bryant en de rugnummers die hij tijdens zijn wedstrijden gebruikte voor de Los Angeles Lakers. Djokovic droeg het groene vest ook tijdens het inspelen en gedurende zijn interview op de baan na het duel.

"Ik heb het geluk gehad dat ik in de afgelopen tien jaar een persoonlijke relatie met hem had", zei de nummer twee van de wereld. "Kobe was mijn vriend en mentor. Als ik advies nodig had, stond hij altijd voor me klaar. Het is hartverscheurend wat er met hem en zijn dochter is gebeurd."

'Hij hielp me weer in mezelf te geloven'

Bryant kwam zondag op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash in de staat Californië. Ook de andere acht inzittenden, onder wie zijn dertienjarige dochter, overleefden het tragische ongeluk niet.

Hoewel Bryant furore maakte in de basketbalwereld, was hij ook groot tennisfan en ontmoette hij meerdere wereldtoppers. Djokovic sprak een dag voor zijn overlijden bij het Amerikaanse ESPN nog lovend over de sportlegende, die hem steunde toen de Serviër door een elleboogblessure lange tijd niet in actie kon komen.

"Kobe was een van de mensen die er voor mij was en me waardevol advies gaf", zei Djokovic vorige week. "Hij hielp me op weg om weer in mezelf te geloven en erop te vertrouwen dat ik zou terugkomen. Ik ben Kobe erg dankbaar en hou van hem, maar wie niet?"

Overigens was Djokovic niet de enige tennisser die deze week stilstond bij het overlijden van Bryant. Ook Nick Kyrgios was groot fan van 'The Black Mamba' en kwam maandag voor zijn partij tegen Rafael Nadal in de achtste finales met een basketbalshirt van de Lakers de baan op.