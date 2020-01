Tennislegendes John McEnroe en Martina Navrátilová hebben dinsdag op de Australian Open met een spandoek geprotesteerd tegen de Australische oud-tennisster Margaret Court. Zij ligt onder vuur vanwege haar homofobe opvattingen.

Nadat Navrátilová met oud-spelers een dubbelpartij had gespeeld in de Margaret Court Arena - het derde stadion op Melbourne Park - toonde zij samen met McEnroe een spandoek met de tekst 'Evonne Goolagong Arena'. De Australische Goolagong won in de jaren zeventig en tachtig zeven Grand Slam-titels.

Haar landgenote Court was in de jaren zestig en zeventig met 24 Grand Slam-zeges veel succesvoller, maar is vanwege haar opvattingen controversieel. Court is inmiddels 77 jaar en werkt als predikant in West-Australië. Enkele weken voor de start van de Australian Open zei ze in een toespraak nog dat "lhbti's van de duivel zijn en niet van God".

Maandag sprak McEnroe in een interview al de hoop uit dat 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams snel nog twee toernooien zou winnen, zodat het record van Court uit de boeken zou verdwijnen.

Australian Open stopt uitzending

De Australian Open stopte dinsdag tijdens het protest van McEnroe (zeven Grand Slam-zeges) en Navrátilová (achttien Grand Slams) de uitzending, omdat het duo zich niet aan het protocol hield.

"We omarmen diversiteit, accepteren iedereen en steunen het recht van vrije meningsuiting, maar de Australian Open heeft ook protocollen voor fans, spelers en gasten. Het toernooi biedt een wereldwijd podium en we moeten de integriteit van het evenement bewaken", meldt toernooiorganisator Tennis Australia in een verklaring.

Terwijl het televisiebeeld al op zwart stond, beklom Navrátilová - zelf homoseksueel - de umpirestoel in de Margaret Court Arena om het publiek toe te spreken. "Ik spreek met John McEnroe al langere tijd over dit probleem en we willen hier nu verder mee aan de slag", sprak Navrátilová, voordat de organisatie de geluidsverbinding met de microfoon van de umpirestoel verbrak.

Margaret Court werd maandag op de Australian Open geëerd omdat het vijftig jaar geleden is dat ze vier Grand Slams in één jaar won. (Foto: Pro Shots)

'Helaas behoort Margaret Court tot een andere categorie'

Op Tennis.com werd dinsdag wel een videoboodschap van Navrátilová gepubliceerd. "Als luchthavens, gebouwen, straten of stadions worden vernoemd naar mensen, dan zou dat alleen moeten gebeuren bij uitzonderlijke personen, bij echte helden", zei de Amerikaanse.

"Denk aan Muhammad Ali, Nelson Mandela, Martin Luther King, Billie Jean King, Rod Laver en Rosa Parks", somde Navrátilová op. "En zou het niet prachtig zijn als het STAPLES Center in Los Angeles vernoemd wordt naar Kobe Bryant?"

"Al deze mensen hebben een positieve invloed gehad op de mensheid. Ze stonden aan de juiste kant van de geschiedenis. Helaas behoort Margaret Court niet tot deze categorie. Het doet me pijn om te zeggen, maar de Margaret Court Arena zou een andere naam moeten krijgen."

Maandag werd Court op de Australian Open nog geëerd omdat het vijftig jaar geleden was dat ze vier Grand Slams in één jaar won. Tennis Australia liet daarbij weten de sporter Court te willen eren en het oneens te zijn met haar "vernederende persoonlijke opvattingen".