Roger Federer was dinsdag enorm opgelucht na opnieuw een bizarre ontsnapping op de Australian Open. De Zwitser kreeg zeven matchpoints tegen, maar bereikte ten koste van Tennys Sandgren toch de halve finales.

"Na deze ontsnappingen speel ik de rest van het toernooi zonder verwachtingen", zei Federer na de vijfsetter. "Want ik weet dat ik eigenlijk al had moeten skiën in Zwitserland."

In de derde ronde was uitschakeling van Federer ook al erg dichtbij. In de supertiebreak van de vijfde set tegen John Millman kwam hij van een 4-8-achterstand terug tot 10-8.

Dinsdag tegen Sandgren kreeg Federer in de vierde set liefst zeven matchpoints tegen. De Zwitser, die last had van zijn lies, had het geluk dat de Amerikaanse nummer honderd van de wereld op die cruciale momenten veel ballen in het net sloeg.

Tennys Sandgren liet zeven matchpoints onbenut tegen Roger Federer. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad'

"Soms moet je gewoon geluk hebben", glimlachte de 38-jarige Zwitser. "Met zeven matchpoints tegen heb je zelf natuurlijk niet meer de controle. Ik kon alleen maar hopen dat hij geen winner zou slaan. Ik heb echt ongelooflijk veel geluk gehad vandaag", zei de nummer drie van de wereldranglijst.

De Zwitser speelt in de halve finales tegen titelverdediger Novak Djokovic of Milos Raonic. Hij jaagt op zijn zevende eindzege op de Australian Open en zijn 21e Grand Slam-overwinning in totaal.

De 38-jarige veteraan voelt geen enkele druk meer in Melbourne. "Ik heb deze halvefinaleplek niet verdiend, maar ik ben er nog steeds en dat maakt me heel erg gelukkig. Ik ga er gewoon het beste van maken. En als het niet lukt, dan kan ik echt gaan skiën in Zwitserland."

Federer liet zich in de derde set behandelen aan een pijnlijke lies. (Foto: Pro Shots)