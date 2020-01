Roger Federer is dinsdag met een geweldige comeback ontsnapt aan uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open. De Zwitserse legende overleefde zeven matchpoints in de vijfsetter tegen Tennys Sandgren: 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) en 6-3.

Federer oogde niet fit en onderging bij een 3-0 achterstand in de derde set een blessurebehandeling van zo'n tien minuten aan zijn lies. Hij serveerde minder hard dan gebruikelijk en leek minder soepel te bewegen.

In de vierde set leek het al einde verhaal voor de nummer drie van de wereld, maar Sandgren liet liefst zeven matchpoints onbenut. Federer knokte zich er bovenop en trok de partij in de vijfde set op karakter toch nog naar zich toe.

Door zijn uiterst moeizame overwinning blijft de 38-jarige Federer kans houden op zijn 21e Grand Slam-zege. Rafael Nadal kan zijn record op de Australian Open echter ook evenaren, de Spanjaard speelt woensdag in de kwartfinale.

Federer ontsnapte in de derde ronde tegen John Millmann ook al aan uitschakeling. In de supertie-break van de vijfde set won hij na een 4-8-achterstand met 10-8.

Sandgren had voor het eerst de halve finale van een Grand Slam kunnen bereiken. (Foto: Pro Shots)

Federer tegen Djokovic of Raonic in halve finale

Zijn wederomstanding tegen Sandgren was nog indrukwekkender. Federer oogde aan het begin van de partij nog fit en won de eerste set vrij soepel. Maar zowel in de tweede als derde set kwam hij direct een break achter. Slechts in één servicegame van Sandgren in de derde set kreeg Federer kansen om terug te breken.

De vierde set ging wel gelijk op, al wankelde Federer toen hij bij een 5-4-achterstand moest serveren om in de wedstrijd te blijven. Sandgren sloeg drie matchpoints in het net. Er volgde een tie-break, waarin Sandgren zelfs vier matchpoints liet liggen.

In de vijfde set brak Federer op een 3-2-voorsprong de service van Sandgren, waarna zijn zege niet meer in gevaar kwam. De veteraan had slechts één matchpoint nodig om de partij na 3 uur en 28 minuten te beslissen.

Sandgren, de nummer honderd van de wereldranglijst, had voor het eerst de halve finales van een Grand Slam kunnen bereiken. De 27-jarige Amerikaan stond twee jaar geleden ook in de kwartfinale in Melbourne, maar kwam bij al zijn andere Grand Slam-deelnames niet verder dan één vierde ronde en één derde ronde.

Federer speelt in de halve finale tegen Novak Djokovic of Milos Raonic, die in de laatste partij op dinsdag tegenover elkaar staan.