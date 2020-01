Publieksfavoriet Ashleigh Barty heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Ze speelt daarin tegen Sofia Kenin, die eveneens in twee sets haar kwartfinale won.

Barty was met 7-6 (6) en 6-2 te sterk voor de Tsjechische Petra Kvitová, de nummer zeven van de WTA-ranglijst. Vorig jaar verloor de Australische nog van Kvitová in de kwartfinales.

Na een gelijkopgaande eerste set trok Barty de partij naar zich toe. Toen ze voor de wedstrijd mocht serveren, leken zenuwen de overhand te krijgen, maar de nummer één van de wereld werkte twee breakpoints weg en won de partij.

Voor Roland Garros-winnares Barty is het de eerste keer ze de halve finales bereikt in Melbourne. De laatste Australische vrouw die in de halve finales stond, was Wendy Turnbull in 1984.

De laatste keer dat het toernooi werd gewonnen door een Australiër is nog langer geleden: in 1978 schreef Chris O'Neil het vrouwentoernooi op haar naam.

Sofia Kenin (links) wordt door Ons Jabeur gefeliciteerd met haar overwinning. (Foto: Pro Shots)

Kenin voor het eerst in halve finales Grand Slam

Voor een plek in de finale speelt de 23-jarige Barty donderdag tegen Kenin. De in Moskou geboren Amerikaanse (21) was met tweemaal 6-4 te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur.

Voor Kenin (WTA-15) is het de eerste keer dat ze in de halve finales van een Grand Slam staat. De vierde ronde op Roland Garros was tot dusver haar beste prestatie.

Op dat toernooi maakte Kenin indruk door van Serena Williams te winnen. "Serena is mijn idool. Toen ik haar in Parijs versloeg, besefte ik opeens dat ik van alle topspelers kan winnen. Toen is mijn carrière pas echt begonnen", zei Kenin nadat ze de halve finales bereikte in Melbourne.

Kenin viel tegen Jabeur vooral op door haar zuivere spel: ze maakte slechts zestien onnodige fouten. De Tunesische nummer 78 van de wereld, die voor aanvang van de wedstrijd telefonisch een hart onder de riem werd gestoken door de president van haar land, speelde veel slordiger en kon de eerste halvefinaleplek van de jonge Amerikaanse daardoor nooit echt bedreigen.

De laatste twee kwartfinales gaan woensdag tussen Anett Kontaveit en Simona Halep en tussen Garbiñe Muguruza en Anastasia Pavlyuchenkova.