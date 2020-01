Nick Kyrgios dacht maandag tijdens zijn achtstefinaleduel met Rafael Nadal op de Australian Open veel aan de zondag overleden Kobe Bryant. De 24-jarige Australiër, die in vier sets verloor van de Spanjaard, zegt dat de basketballegende hem extra motivatie gaf om terug in de wedstrijd te komen.

Kyrgios betrad de baan in de Rod Laver Arena met een shirt van Bryant en hield het tenue van de Los Angeles Lakers aan tijdens het inspelen. De zichtbaar geëmotioneerde Australiër had moeite om zijn tranen te bedwingen.

"Basketbal is mijn leven. Toen ik wakker werd en het nieuws las, werd ik nogal emotioneel. Als ik er nu aan denk, is dat ook gewoon heel moeilijk", zei Kyrgios op zijn persconferentie na zijn partij tegen Nadal in Melbourne: 3-6, 6-3, 6-7 (6) en 6-7 (4).

"Ik denk niet dat mensen zoals hij nog gemaakt worden. Kobe was anders. De manier waarop hij trainde, de manier waarop hij speelde en de manier waarop hij andere dingen deed. Hij was gewoon speciaal."

Nick Kyrgios betrad zichtbaar geëmotioneerd de baan in Melbourne. (Foto: Pro Shots)

'Ik dacht aan de dingen waar Kobe voor stond'

Bryant, een van de beste basketballers aller tijden, kwam zondag op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash in Calabasas, in de staat Californië. Ook de andere inzittenden, onder wie zijn dertienjarige dochter Gianna, overleefden het tragische ongeluk niet.

Hoewel Bryant vooral furore maakte in het basketbal, was hij ook groot fan van tennis. De Amerikaan ontmoette meerdere wereldtoppers en verzorgde vorig jaar nog de toss voor de derderondepartij tussen Roger Federer en Daniel Evans op de US Open.

Kyrgios was weliswaar emotioneel door het overlijden van Bryant, maar hij wist er tijdens zijn wedstrijd tegen Nadal ook kracht uit te halen. De huidige nummer 26 van de wereld verloor de eerste set kansloos met 6-3, maar knokte zich in het tweede bedrijf terug en liet ook in de vierde set zien over veerkracht te beschikken.

"Ik dacht aan de dingen waar Kobe voor stond en waar hij om herinnerd wil worden. Dat hielp me tegen Nadal", zei Kyrgios. "Vooral toen ik in de vierde set op een break achterstand stond, dacht ik eraan. En ik vocht me terug."