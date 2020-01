John McEnroe, een van de bekendste tennissers aller tijden, heeft maandag hard uitgehaald naar Margaret Court vanwege haar homofobe uitspraken. De Amerikaan roept Serena Williams op het Grand Slam-record van de Australische zo snel mogelijk af te pakken, zodat ze minder aandacht krijgt.

De 77-jarige Court schreef tussen 1963 en 1973 24 keer een Grand Slam-toernooi in het enkelspel op haar naam. Dankzij dat record is ze een grootheid in het tennis, maar de strenggelovige Australische komt de laatste tijd vooral slecht in het nieuws door negatieve uitlatingen over homo's en transgender personen.

Court is daardoor behoorlijk omstreden in de tenniswereld, maar de organisatie van de Australian Open besloot haar er maandag toch voor te eren dat ze in 1970 - precies vijftig jaar geleden - alle vier de Grand Slam-toernooien op haar naam schreef. Dat schoot bij McEnroe in het verkeerde keelgat.

"Court is een gekke tante en een nachtmerrie voor het Australische tennis", zegt de zevenvoudig Grand Slam-winnaar maandag in een video bij Eurosport. "Er is een lijst die langer is dan alles wat ze heeft bereikt in het tennis: de lijst met haar beledigende en homofobe uitspraken."

In 2017 schreef Court een open brief gericht aan vliegtuigmaatschappij Qantas met de mededeling dat ze niet meer in een vliegtuig van dat bedrijf zou stappen, omdat Qantas voor het homohuwelijk is. Later dat jaar zei ze dat tennis "vol met lesbische tennissters zit" en dat transgenders "het werk van de duivel zijn".

Margaret Court kreeg maandag een trofee voor haar prestatie van vijftig jaar geleden, toen ze alle vier de Grand Slams won. (Foto: Pro Shots)

'Serena, win alsjeblieft nog twee Grand Slams'

Die opmerkingen deden vanzelfsprekend veel stof opwaaien - onder anderen de lesbische Grand Slam-winnaressen Martina Navrátilová en Billie Jean King uitten forse kritiek op Court - maar de Australische tennisbond greep niet in. Zo draagt het op één na grootste stadion in Melbourne (de Margaret Court Arena) nog altijd haar naam.

De tennisbond kreeg maandag opnieuw veel kritiek te verwerken vanwege het eren van Court voor de partij tussen Nick Kyrgios en Rafael Nadal. Tennis Australia liet daarop in een verklaring weten haar prestatie uit 1970 "te erkennen en niet te vieren" en bovendien niet achter de persoonlijke mening van de Australische legende te staan.

McEnroe wil dat de aandacht voor Court stopt en hoopt daarom dat Williams erin slaagt om het Grand Slam-record van Court te breken. De 38-jarige Amerikaanse, die deze week in de derde ronde van de Australian Open werd uitgeschakeld, heeft nu 23 Grand Slam-titels op haar naam staan en heeft er zodoende nog één nodig om de Australische te evenaren.

"Serena, doe me een plezier en win dit jaar nog twee Grand Slam-toernooien, zodat we Court en haar beledigende teksten in het verleden kunnen laten, waar ze horen. Bedankt alvast", besloot McEnroe, die vier keer de US Open en drie keer Wimbledon won.