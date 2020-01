Rafael Nadal was maandag positief gestemd over Nick Kyrgios. Het Australische 'enfant terrible' moest in de achtste finales van de Australian Open in vier sets buigen voor de nummer één van de wereld.

"Dit was de Kyrgios die ik graag zie spelen", zei Nadal op de persconferentie na de vierderondepartij in Melbourne. "En ik denk dat iedereen Nick graag ziet als hij dit niveau kan bereiken."

In het verleden was Nadal openlijk kritisch over Kyrgios, die vaak in het nieuws kwam met incidenten op en naast de baan. Zo zei de Spanjaard begin vorig jaar dat Kyrgios "respectloos naar mij, het publiek en zichzelf" was, omdat de Australiër in het Mexicaanse Acapulco ruziemaakte met het publiek en Nadal probeerde te verrassen met een onderhandse service.

Nadal ontkende maandag dat hij een hekel heeft aan de 24-jarige Kyrgios. "Hij is een van de meest getalenteerde spelers ter wereld. Als hij zijn beste niveau haalt, dan is het een heel leuke speler voor het publiek."

"Ik heb in het verleden kritiek op hem gehad omdat hij dingen deed die verkeerd waren. Hij gaf niet het beste voorbeeld voor de jeugd en was niet goed bezig voor het imago van de sport. Maar als hij zich correct gedraagt, dan ben ik de eerste om hem te steunen."

'Aan het talent van Kyrgios ligt het niet'

Kyrgios was de eerste die Nadal een set wist af te snoepen op de Australian Open. In de derde en vierde set liep het uit op een tiebreak, waarin Nadal aan het langste eind trok.

"Ik vond hem erg sterk spelen vanaf de baseline. Hij wisselde steeds van ritme en was zowel met zijn forehand als backhand agressief", analyseerde Nadal het spel van Kyrgios.

"Op zijn service krijg je maar weinig kansen. Je staat eigenlijk de hele wedstrijd onder druk. Als Kyrgios gefocust is op zijn spel, dan kan hij een van de beste spelers in onze sport zijn, want aan zijn talent ligt het niet."

Nadal speelt woensdag in de kwartfinales tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. De winnaar neemt het in de halve finale op tegen Stan Wawrinka of Alexander Zverev.

Nick Kyrgios bracht voor de wedstrijd een eerbetoon aan de overleden basketballer Kobe Bryant. (Foto: Pro Shots)