Kiki Bertens vindt dat ze ondanks haar uitschakeling op de Australian Open kan terugkijken op een goede start van 2020. De Westlandse verloor maandag in de vierde ronde van Garbiñe Muguruza.

Muguruza, tweevoudig Grand Slam-winnares en voormalig nummer één van de wereld, was vrijwel de gehele partij beter en won met 6-3 en 6-3.

"Op dit moment baal ik, maar misschien dat ik morgen met een beter gevoel kan terugkijken. Het is voor het eerst dat ik hier de vierde ronde heb gehaald, dus daar mag ik zeker blij mee zijn", aldus Bertens, die haar seizoen eerder deze maand begon in Brisbane, tegen Eurosport.

"In Brisbane was ik heel erg tevreden en speelde ik nog een stuk beter dan hier. Daar gaan we mee door. Het is een positief begin van het jaar. Ik ga nu naar huis, uitrusten en me voorbereiden op de Fed Cup."

Bertens staat op 7 en 8 februari met Nederland in de kwalificatieronde van de Fed Cup tegenover Wit-Rusland. De partijen worden gespeeld op gravel in Den Haag. Daarna reist ze naar Rusland voor het WTA-toernooi van Sint-Petersburg.

Kiki Bertens stond voor het eerst in de vierde ronde van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

'Muguruza gaf weinig cadeautjes'

Volgens Bertens zat ze geen moment lekker in de wedstrijd tegen Muguruza. "Ik maakte helaas te veel fouten, al gaf ze me ook weinig cadeautjes. Ik was de hele tijd zoekende en liep achter de feiten aan", zei ze.

"Je kon zien dat ze tweevoudig Grand Slam-winnares en voormalig nummer één van de wereld is. Ze haalde een heel hoog niveau. Ik hoopte dat ik iets meer bij kon blijven en haar bij 3-3 of 4-4 aan het twijfelen kon brengen, maar daar ben ik helaas niet aan toegekomen."

Bertens was de eerste Nederlander in zestien jaar die de laatste zestien haalde op de Australian Open. Sjeng Schalken ging haar in 2004 voor. In 1996 was Brenda Schultz de laatste Nederlandse vrouw die de achtste finales haalde.