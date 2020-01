Rafael Nadal heeft maandag ten koste van Nick Kyrgios de kwartfinales van de Australian Open bereikt. Voor het eerst dit toernooi moest de Spanjaard wel een set afstaan: 6-3, 3-6, 7-6 (6) en 7-6 (4).

Het is de 41e keer in zijn carrière dat de 33-jarige Nadal de kwartfinales van een Grand Slam bereikt, waarmee hij de Amerikaanse legende Jim Connors evenaart. Alleen Roger Federer (57) en Novak Djokovic (46) staan nog boven Nadal. De Zwitser en de Serviër plaatsten zich zaterdag al voor de kwartfinales in Melbourne.

Kyrgios droeg bij zijn warming-up voor de vierderondepartij een shirt van de zondag omgekomen basketballegende Kobe Bryant. De Australiër serveerde sterk (25 aces tegenover 12 voor Nadal), maar kon de Mallorcaan toch maar zelden in de problemen brengen.

Het Australische enfant terrible benutte het enige breakpoint dat hij in de eerste drie sets kreeg, wat wel voldoende bleek voor winst van de tweede set. Pas aan het einde van de vierde set kreeg de thuisspeler nog twee breakkansen op de service van Nadal en maakte hij een break achterstand ongedaan.

Daarmee dwong de 24-jarige Kyrgios een tiebreak af in de vierde set. Het ging daarin tot 4-3 voor Nadal gelijk op, maar na een mislukt dropshot van Kyrgios gaf de negentienvoudig Grand Slam-winnaar zijn minibreak voorsprong niet meer weg: 7-4.

Nadal jaagt in Melbourne op het record van Federer, die twintig Grand Slams op zijn naam heeft. In de kwartfinales speelt Nadal tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. De Spanjaard kan Federer of Djokovic pas in de finale ontmoeten.

Thiem, Wawrinka en Zverev naar kwartfinales

De als vijfde ingeschaalde Thiem was eerder op de dag een maatje te groot voor Gaël Monfils. Binnen twee uur was het gedaan: 6-2, 6-4 en 6-4.

Ook de 34-jarige Stan Wawrinka schaarde zich bij de laatste acht. De Zwitser toonde veerkracht tegen de als vierde geplaatste Medvedev, de US Open-finalist van 2019. Het werd 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2) en 6-2 voor de nummer vijftien van de plaatsingslijst.

Drievoudig Grand Slam-winnaar Wawrinka staat in de kwartfinales tegenover Alexander Zverev. De Duitser was met driemaal 6-4 te sterk voor Andrey Rublev.

De 22-jarige Zverev won in zijn carrière al elf ATP-toernooien, maar kwam op een Grand Slam nooit verder dan de kwartfinales.

Dominic Thiem bereikte vrij simpel de kwartfinales van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Halep en Pavlyuchenkova als laatsten naar kwartfinales

Bij de vrouwen was de als vierde geplaatste Halep in twee sets te sterk voor de Belgische Elise Mertens. De nummer zestien van de plaatsingslijst werd met 6-4 en 6-4 verslagen.

In de strijd om een plek in de halve finales staat Halep tegenover Anett Kontaveit uit Estland, die in haar achtstefinalepartij afrekende met Iga Swiatek uit Polen: 6-7 (4), 7-5 en 7-5.

Anastasia Pavlyuchenkova was de laatste vrouw die zich bij de laatste acht schaarde. De als dertigste geplaatste Russin was na liefst 2 uur en 41 minuten te sterk voor de Duitse Angelique Kerber (WTA-17): 6-7 (5), 7-6 (4) en 6-2.

Het is de zesde keer dat de 28-jarige Pavlyuchenkova de kwartfinales van een Grand Slam haalt, maar ze wist nog nooit door te dringen tot de laatste vier. In Melbourne vormt Garbiñe Muguruza haar volgende obstakel.

De Spaanse won eerder op de dag overtuigend van Kiki Bertens. Ook Ashleigh Barty, Petra Kvitová, Sofia Kenin en Ons Jabeur staan bij de laatste acht.

Halep speelt in de kwartfinale tegen Kontaveit. (Foto: Pro Shots)