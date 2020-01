Simona Halep en Dominic Thiem hebben in de nacht van zondag op maandag de kwartfinales van de Australian Open gehaald. De meeste plekken bij de laatste acht van het vrouwen- en mannentoernooi zijn inmiddels vergeven in Melbourne.

De als vierde geplaatste Halep was in twee sets te sterk voor de Belgische Elise Mertens. De nummer zestien van de plaatsingslijst werd met 6-4 en 6-4 verslagen.

In de strijd om een plek in de halve finales staat Halep tegenover Anett Kontaveit uit Estland, die in haar achtstefinalepartij afrekende met Iga Swiatek uit Polen: 6-7 (4), 7-5 en 7-5.

Eerder bereikten Garbiñe Muguruza (ze won van Kiki Bertens), Ashleigh Barty, Petra Kvitová, Sofia Kenin en Ons Jabeur de laatste acht. Angelique Kerber en Anastasia Pavlyuchenkova strijden om het laatste ticket.

Dominic Thiem bereikte vrij simpel de kwartfinales van de Australian Open. (Foto: Pro Shots)

Thiem rekent af met Monfils

Bij de mannen was de als vijfde ingeschaalde Thiem een maatje te groot voor Gaël Monfils. Binnen twee uur was het gedaan: 6-2, 6-4 en 6-4.

In de kwartfinales staat Thiem, die tot dusver nooit verder kwam dan de vierde ronde in Melbourne, tegenover de als eerste geplaatste Rafael Nadal of thuisfavoriet Nick Kyrgios, die elkaar later op maandag treffen.

Verder staan Roger Federer, Novak Djokovic, Tennys Sandgren en Milos Raonic al in de kwartfinales. Er zijn nog drie plaatsen te vergeven.