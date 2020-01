Kiki Bertens is er in de nacht van zondag op maandag niet in geslaagd de kwartfinales van de Australian Open te halen. Tweevoudig Grand Slam-winnares Garbiñe Muguruza was in twee sets te sterk.

De als negende geplaatste Bertens ging in de Rod Laver Arena met 6-3 en 6-3 onderuit tegen haar Spaanse tegenstander. De partij op het hardcourt in Melbourne duurde ruim een uur.

Bertens stond voor het eerst in de vierde ronde van de Australian Open. Bovendien was ze de eerste Nederlander in zestien jaar die de laatste zestien haalde in Australië, maar bij die primeur bleef het dus.

Met Muguruza trof Bertens een tegenstander van formaat. De Spaanse won in 2016 Roland Garros, was in 2017 de beste op Wimbledon en mocht zich in dat jaar een aantal weken de nummer één van de wereld noemen. Inmiddels is ze wat weggezakt op de WTA-ranking.

Bovendien had Muguruza, die ook de vorige twee confrontaties met Bertens won, in de vorige ronde van de Australian Open al indruk gemaakt door de als vijfde geplaatste Elina Svitolina kansloos te laten (6-1, 6-2).

Met Garbiñe Muguruza trof Bertens een tweevoudig Grand Slam-winnares en voormalig nummer één van de wereld. (Foto: Pro Shots)

Bertens blijkt maatje te klein

Bertens begon tegen Muguruza nog goed door direct een break te plaatsen, maar in de game die volgde, leverde ze zelf haar service in. Vervolgens kostte een break bij een 3-2-achterstand haar de setwinst.

De tweede set kende vrijwel hetzelfde verloop. Bij 2-2 plaatste Muguruza een break en dat kwam Bertens niet meer te boven. Bij een 5-3-voorsprong verloor ze nogmaals haar service en daarmee de partij.

Bertens is de nummer tien van de wereld en heeft dankzij het bereiken van de achtste finales virtueel plek zeven in handen, al kan ze de komende dagen nog worden voorbijgestreefd door concurrenten Petra Kvitivá en Sofia Kenin.

De Westlandse speelt begin volgende maand de Fed Cup met het Nederlands team - Oranje staat in de kwalificatieronde tegenover Wit-Rusland - en reist daarna af naar Rusland voor het WTA-toernooi van Sint-Petersburg.