Coco Gauff is uitgeschakeld op de Australian Open. In haar achtste finale tegen landgenote Sofia Kenin sloeg de vijftienjarige Amerikaanse vooral teveel onnodige fouten. Ashleigh Barty, Petra Kvitová en Ons Jabeur bereikten zondag wel de kwartfinales.

Gauff pakte nog wel de eerste set, maar kon de nummer vijftien van de wereld daarna niet meer bijbenen: 7-6 (5), 3-6 en 0-6. De tiener sloeg liefst 26 onnodige fouten meer dan haar tegenstander, waaronder drie dubbele fouten in één game.

In Melbourne evenaarde Gauff met het bereiken van de vierde ronde haar beste prestatie op een Grand Slam. Vorig jaar op Wimbledon strandde ze ook bij de laatste zestien. Ze was in Australië onder meer te sterk voor veteraan Venus Williams en titelverdediger Naomi Osaka.

In de kwartfinale speelt Kenin tegen Jabeur, die voor het eerst de kwartfinale van een Grand Slam bereikte. De Tunesische was met 7-6 (4) en 6-1 te sterk voor de Chinese Wang Qiang.

Barty applaudiseert voor zichzelf na haar zege op Riske. (Foto: Pro Shots)

Barty in kwartfinale net als vorig jaar tegen Kvitová

Thuisfavoriet Barty bereikte voor de tweede keer in haar carrière de kwartfinale in Melbourne. Met veel moeite was ze ter sterk voor Alison Riske: 6-3, 1-6 en 6-4. De Amerikaanse sloeg op matchpoint tegen een dubbele fout.

De 23-jarige Barty speelt tegen Petra Kvitová om een plek in de halve finales. Vorig jaar verloor de Australische nog van de Tsjechische in de kwartfinale. Maar in de laatste drie onderlinge ontmoetingen trok Barty wel aan het langste eind.

Nummer acht van de wereld Kvitová schaarde zich bij de laatste acht door in drie sets de Griekse Maria Sakkari te verslaan: 6-7 (4), 6-3 en 6-2.

Maandag hoopt Kiki Bertens zich voor het eerst voor de kwartfinale van de Australian Open te plaatsen. Ze neemt het op tegen tweevoudig Grand Slam-winnares Garbiñe Muguruza.