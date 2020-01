Titelverdediger Novak Djokovic heeft zondag de kwartfinales bereikt van de Australian Open. Ook Milos Raonic en Tennys Sandgren zijn door naar de laatste acht.

Djokovic was met 6-3, 6-4 en 6-4 te sterk voor Diego Schwarzmann. De Argentijnse nummer veertien van de wereld werd bij 4-3 in de eerste set voor het eerst gebroken en moest in het begin van de tweede en derde set een servicegame afstaan aan de Serviër.

De 32-jarige Djokovic won de Australian Open al zeven keer en jaagt op zijn zeventiende Grand Slam-zege. Van de laatste zes grote toernooien won hij er vier.

In de huidige editie van de Australian Open laat Djokovic zien opnieuw een grote kanshebber te zijn op de eindzege. Alleen in zijn eersterondepartij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff moest hij een set afstaan.

In de kwartfinale staat Djokovic tegenover Milos Raonic, die met 6-4, 6-3 en 7-5 te sterk was voor Marin Cilic. De Canadese nummer 35 van de wereldranglijst verloor al zijn negen vorige ontmoetingen met Djokovic, die momenteel de nummer twee van de wereld is.

Sandgren verslaat Fognini

Sandgren bereikte voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinale van een Grand Slam. De 28-jarige Amerikaan bereikte twee jaar geleden ook de laatste acht in Melbourne.

Dit jaar was Sandgren in de vierde ronde te sterk voor Fabio Fognini: 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2) en 6-4. Sandgren moest enkele malen een blessurebehandeling ondergaan aan zijn knie, maar trok de part tegen de Italiaan toch naar zich toe.

In de kwartfinale speelt Sandgren tegen de winnaar van de partij tussen Roger Federer en Marton Fucsovics. Zij spelen zondag in de laatste partij van de dag tegen elkaar.

Ondanks een pijnlijke linkerknie bereikte Sandgren de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)