Titelverdediger Novak Djokovic heeft zondag de kwartfinales behaald van de Australian Open. Voor het vijftienjarige toptalent Coco Gauff zit het toernooi in Melbourne erop.

Djokovic was met 6-3, 6-4 en 6-4 te sterk voor Diego Schwarzmann. De Argentijnse nummer veertien van de wereld werd bij 4-3 in de eerste set voor het eerst gebroken en moest in het begin van de tweede en derde set een servicegame afstaan aan de Serviër.

De 32-jarige Djokovic won de Australian Open al zeven keer en jaagt op zijn zeventiende Grand Slam-zege. Van de laatste zes grote toernooien won hij er vier.

In de huidige editie van de Australian Open laat Djokovic zien opnieuw een grote kanshebber te zijn op de eindzege. Alleen in zijn eersterodenpartij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff moest hij een set afstaan.

In de kwartfinale staat Djokovic tegenover Milos Raonic, die met 6-4, 6-3 en 7-5 te sterk was voor Marin Cilic. De Canadese nummer 35 van de wereldranglijst verloor al zijn negen vorige ontmoetingen met Djokovic, die momenteel de nummer twee van de wereld is.

Gauff onderuit tegen Kenin

Voor tienersensatie Gauff zit het toernooi er na de achtste finales op. De vijftienjarige Amerikaanse verloor van haar landgenote Sofia Kenin.

Gauff pakte nog wel de eerste set, maar kon de nummer vijftien van de wereld daarna niet meer bijbenen: 7-6 (5), 3-6 en 0-6.

In Melbourne evenaarde Gauff met het bereiken van de vierde ronde haar beste prestatie op een Grand Slam. Vorig jaar op Wimbledon strandde ze ook bij de laatste zestien. Ze was in Australië onder meer te sterk voor veteraan Venus Williams en titelverdediger Naomi Osaka.

In de kwartfinale speelt Kenin tegen Ons Jabeur. De Tunesische was met 7-6 (4) en 6-1 te sterk voor de Chinese Qiang Wang.

Ook Petra Kvitová schaarde zich bij de laatste acht. De Tsjechische nummer acht van de wereld had drie sets nodig tegen de Griekse Maria Sakkari: 6-7 (4), 6-3 en 6-2.

Gauff omhelst Kenin na afloop van de partij. (Foto: Pro Shots)