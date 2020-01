Kiki Bertens is er trots op dat ze voor het eerst in haar carrière tot de laatste zestien speelsters behoort op de Australian Open. De Westlandse blijft wel kritisch op zichzelf en vindt dat ze in haar volgende partij een andere tactiek moet kiezen.

"Dat ik nu in de vierde ronde sta, is heel bijzonder. Het ging tijdens de tweede set wel even door mijn hoofd heen", zei Bertens tegen Eurosport na haar zege op Zarina Diyas uit Kazachstan: 6-2, 7-6 (3).

Ze haalde vooral in de eerste set een hoog niveau. "Daarna ging Diyas minder fouten maken. Ze kwam meer naar het net en ik bleef iets te verdedigend spelen. Ik benutte mijn kansen niet en ging twijfelen."

Bertens denkt dat ze dankzij haar ervaring tóch won. "Ik bleef rustiger. In het begin van de tweede set kreeg ik veel kansen, maar werd ik zelf gebroken. Ik was natuurlijk gefrustreerd, maar bleef rustig, waar ik voorheen in paniek raakte. Ik blijf mijn wedstrijden winnen en daar ben ik trots op."

Kiki Bertens raakte in de tweede set wat gefrustreerd, maar hield de rust. (Foto: Pro Shots)

Muguruza sterke tegenstander

In de achtste finales wacht met Garbiñe Muguruza een tegenstander van formaat. De tweevoudig Grand Slam-winnares liet in de derde ronde weinig heel van de als vijfde geplaatste Elina Svitolina (6-1, 6-2).

"Ik ga weer trainen en proberen nu wél aanvallender te spelen. Ik zal wel moeten tegen Muguruza. Ze speelde tegen Svitolina heel goed en kwam veel naar het net. Als ik niet aanvallend speel, ga ik er dik af."

De 28-jarige Bertens is de eerste Nederlander die op de Australian Open de laatste zestien haalt sinds Sjeng Schalken, die in 2004 de vierde ronde haalde. Brenda Schultz was in 1996 de laatste Nederlandse vrouw in de achtste finales.