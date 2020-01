Kiki Bertens heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière de achtste finales van de Australian Open bereikt. Nederlands beste tennisster rekende in de derde ronde af met Zarina Diyas uit Kazachstan.

Bertens maakte als nummer tien van de wereld haar favorietenrol waar tegen de mondiale nummer 73. De partij van ruim anderhalf uur eindigde in 6-2 en 7-6 (3).

Bertens is de eerste Nederlandse tennisster die de vierde ronde van de Australian Open bereikt sinds Brenda Schultz, die in 1989, 1995 én 1996 in de achtste finales stond in Melbourne. Bij de mannen haalde Sjeng Schalken in 2004 de laatste zestien.

In de strijd om een plek in de kwartfinales van de Australian Open staat Bertens tegenover Garbiñe Muguruza, oud-winnares van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017). De Spaanse imponeerde in de derde ronde door topspeelster Elina Svitolina kansloos te laten: 6-1, 6-2.

De beste prestatie van Bertens op een Grand Slam is nog altijd het bereiken van de halve finales van Roland Garros in 2016. In 2018 stond ze in de kwartfinales op Wimbledon.

Kiki Bertens haalde vooral in de eerste set een hoog niveau tegen Zarina Diyas. (Foto: Pro Shots)

IJzersterke start van Bertens

Bertens begon ijzersterk aan haar partij tegen Diyas in de Margaret Court Arena. Ze maakte - in tegenstelling tot haar wedstrijd in de tweede ronde - weinig fouten en speelde gevarieerd.

De Westlandse brak haar Kazachse tegenstander direct en deed dat bij een 3-1-voorsprong opnieuw. Op 5-2 benutte ze haar tweede setpoint.

In de spannende tweede set gaf Diyas meer tegengas en kreeg Bertens het moeilijker. Ze kwam zelfs een break achter (4-2), maar bleef zelf ook een hoog niveau halen. De Nederlandse brak direct terug en sloeg in de tiebreak toe bij haar eerste matchpoint.