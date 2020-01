Australian Open ·

Game Bertens! We zeiden het eerder al: een break is pas een break als de daaropvolgende opslagbeurt behouden wordt. Diyas leest overduidelijk ons liveblog niet, want ze levert haar service op 'love' in. Een getergde Bertens wil wat rechtzetten en ziet Diyas ook enkele fouten maken, waardoor de Nederlandse direct terugbreekt.