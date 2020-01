In het vrouwentoernooi van de Australian Open zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag de nummers twee en zes van de plaatsingslijst uitgeschakeld. Zowel Karolína Plísková als Belinda Bencic liet zich verrassen.

Nummer twee van de wereld Plísková bleek niet opgewassen tegen Anastasia Pavlyuchenkova, de nummer dertig van de plaatsingslijst. Het werd 7-6 (4) en 7-6 (3).

De 27-jarige Plísková, die nog wacht op haar eerste Grand Slam-titel, kwam in de voorgaande drie jaar steeds minimaal tot de kwartfinales in Melbourne. Vorig jaar was ze halvefinaliste.

Bencic was compleet kansloos tegen de als 28e ingeschaalde Anett Kontaveit. De Zwitserse, vorig jaar halvefinaliste op de US Open, pakte slechts één game: 6-0, 6-1.

De als vierde geplaatste Simona Halep en Angelique Kerber, de Australian Open-winnares van 2016, staan wél in de achtste finales. Halep had weinig moeite met Yulia Putintseva (6-1, 6-4) en Kerber knokte zich lang Camila Giorgi: 6-2, 6-7 (4) en 6-3.

Later op zaterdag, tegen het einde van de ochtend, komt Kiki Bertens nog in actie in de derde ronde. Ze hoopt tegen Zarina Diyas voor het eerst de vierde ronde van de Australian Open te halen.