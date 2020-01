Rafael Nadal heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag probleemloos de achtste finales van de Australian Open bereikt. De nummer één van de wereld is nog altijd zonder setverlies in Melbourne.

Nadal rekende in drie sets af met Pablo Carreño Busta. Het werd 6-1, 6-2 en 6-4 voor de negentienvoudig Grand Slam-winnaar in een partij die anderhalf uur duurde.

De 33-jarige Nadal bleef ook in zijn eerste twee partijen uit de problemen en strijdt met Karen Khachanov of Nick Kyrgios om een plek in de kwartfinales.

De Spanjaard pakte slechts één van zijn negentien Grand Slam-titels in Melbourne. Hij won de Australian Open in 2009. Vier keer verloor hij er de finale, waaronder vorig jaar.

Van de mondiale top tien zitten naast Nadal ook Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev en Gaël Monfils nog in het toernooi. Stéfanos Tsitsipás, Matteo Berrettini en Roberto Bautista Agut werden uitgeschakeld.

Thiem rekende zaterdag in de derde ronde af met Taylor Fritz uit de Verenigde Staten: 6-2, 6-4, 6-7 (5) en 6-4. Monfils ontdeed zich in 7-6 (2), 6-4 en 6-3 van Ernests Gulbis.