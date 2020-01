Roger Federer is vooral opgelucht na zijn ontsnapping in de derde ronde van de Australian Open. De 38-jarige Zwitser rekende vrijdag na ruim vier uur spelen pas in de vorig jaar geïntroduceerde supertiebreak in Melbourne af met de Australiër John Millman.

"Het was zwaar. Goddank was het een supertiebreak, anders had ik deze wedstrijd verloren", doelde Federer op de nieuwe opzet bij de Australian Open van de beslissende tiebreak in de vijfde set, waarbij de winnaar tien punten moet veroveren in plaats van zeven punten in een reguliere tiebreak.

Tot 2018 moesten spelers met twee games verschil winnen om zeker te zijn van de volgende ronde. Om te voorkomen dat de wedstrijden uitliepen op marathonpartijen, besloot de organisatie tot een introductie van een supertiebreak.

Millman liep in het beslissende naspel uit naar een 8-4-voorsprong, wat in een reguliere tiebreak genoeg was om de zege over de streep te trekken. Federer herrees en veroverde de daaropvolgende zes punten: 8-10.

"John speelde een geweldige wedstrijd. Ik heb aan het einde wat geluk gehad. Hij nam de juiste beslissingen aan het begin van de supertiebreak. Ik dacht: oké, ik speelde te slecht en was al klaar om het uit te leggen op de persconferentie. Ja, die demonen zijn er altijd."

"Ik vroeg mij ook af waarom ik deze partij niet al eerder had beslist. Maar dan draai ik alles in twee minuten om en dan is alles het helemaal waard geweest. Ik speel tennis om titels te winnen en om plezier te hebben, maar ook voor dit soort epische wedstrijden. Dat hoeven niet altijd finales te zijn. Ik ben blij dat ik deze wedstrijd heb gespeeld. Dat zou ik ook zijn als ik verloren had.”

Roger Federer dankt John Millman na afloop aan het net voor de 'epische' wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Federer maakt zich niet druk om foutenlast

Federer grossierde in zijn partij tegen Millman in onnodige fouten. De Zwitser kwam tot liefst 82 zogenoemde 'unforced errors', terwijl Millman maar 48 punten onnodig verspeelde aan de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer zelf wilde niets weten van de kritiek op het aantal onnodige fouten. "In een wedstrijd van vier uur sla je altijd onnodige fouten. Maar wat is een onnodige fout? Hij zette me onder druk en dwong me om meer te doen. Ik mis soms ballen, soms wens ik dat ik meer winners sla dan fouten."

Federer komt zondag weer in actie voor de vierde ronde van de Australian Open. De zevenvoudig winnaar van de eerste Grand Slam van het jaar neemt het bij de laatste zestien op tegen de Hongaar Márton Fucsovics.