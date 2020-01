De ATP gaat vanaf volgende maand testen met het Hawk-Eye-systeem op graveltoernooien. De proef begint bij het ATP-toernooi van Rio de Janeiro.

Het Hawk-Eye-systeem werd in 2006 geïntroduceerd en wordt sindsdien op alle ondergronden ingezet, behalve op gravel. Daar is de afdruk van de bal vaak goed zichtbaar op de baan, zodat technologische hulpmiddelen aanvankelijk niet als noodzakelijk werden gezien.

Er zijn in totaal drie graveltoernooien waar Hawk-Eye getest zal worden. Bij die evenementen krijgen spelers onbeperkt de mogelijkheid om challenges aan te vragen, zodat het systeem optimaal getest kan worden.

De directeur van Roland Garros, het enige Grand Slam-toernooi dat wordt gespeeld op gravel, toonde zich vorig jaar geen voorstander van Hawk-Eye. "Natuurlijk hebben we hierover nagedacht. In veel sporten is de technologie bruikbaar, maar bij ons laat de bal gewoon een afdruk op de baan achter. We zien geen toegevoegde waarde", aldus Guy Forget.

Vorig seizoen werd er al een test uitgevoerd met het Hawk-Eye-systeem op gravel bij enkele challengertoernooien.