Coco Gauff is dolblij met haar overwinning op titelverdediger Naomi Osaka in de derde ronde van de Australian Open. De pas vijftienjarige Amerikaanse sensatie rekende vrijdag in twee sets af met de titelverdediger in Melbourne.

"Ik kan het niet geloven. Wat gebeurt er allemaal in mijn leven?", zei Gauff vol verbazing. "Twee jaar geleden was ik hier nog in tranen, omdat ik in de eerste ronde van het juniorentoernooi verloor. Nu sta ik hier, op de Rod Laver Arena (de hoofdbaan van de Australian Open, red.). Dit is te gek."

Gauff maakt in korte tijd naam in het tennis. De tiener, die vorig jaar al furore maakte op Wimbledon en de US Open, was in de openingsronde al te sterk voor zevenvoudig Grand Slam-winnares Venus Williams. Ze is de eerste vijftienjarige in 24 jaar die de achtste finales van de Australian Open bereikt.

Voor een plek in de kwartfinales treft Gauff zondag de winnares van de partij tussen Zhang Shuai en Sofia Kenin. De tiener bekende echter dat ze tussendoor ook nog schoolverplichtingen heeft. "Ik moet nog huiswerk doen. Mijn leraren geven me wel tijd, want ze begrijpen de omstandigheden."

Naomi Osaka kijkt beteuterd na haar nederlaag tegen de vijftienjarige Coco Gauff. (Foto: Pro Shots)

Osaka: 'Je wil niet verliezen van vijftienjarige'

Osaka maakte een aangeslagen indruk op de persconferentie na de nederlaag tegen Gauff. Na haar Australian Open-winst van vorig jaar strandde ze op Roland Garros in de derde ronde, verloor ze direct op Wimbledon en was op de US Open de vierde ronde haar eindstation.

"Je wil niet verliezen van een vijftienjarige. Het is voor mij een realitycheck", aldus de 22-jarige Osaka. "Het maakt niet uit hoe oud de tegenstander is. Natuurlijk verdient ze het om hier te spelen. Ik moet gewoon harder werken. Ik hou van Coco, maar ik vind het niet leuk om van haar te verliezen."