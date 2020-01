Novak Djokovic heeft vrijdag met speels gemak de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De titelverdediger was duidelijk te sterk voor de Japanner Yoshihito Nishioka.

Nishioka was als nummer 71 van de wereld niet in staat om het Djokovic moeilijk te maken. Binnen anderhalf uur was de partij voorbij: 6-3, 6-2 en 6-2.

Als nummer twee van de wereld jaagt Djokovic al op zijn achtste Australian Open-titel. Hij was in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019 de beste op het hardcourt in Melbourne.

In de achtste finales wacht met Diego Schwartzman, de nummer veertien van de plaatsingslijst, een grotere uitdaging. De Argentijn overleefde de derde ronde door de Serviër Dusan Lajovic te kloppen: 6-2, 6-3 en 7-6 (7).

Later op vrijdag komt onder anderen zesvoudig Australian Open-winnaar Roger Federer nog in actie. Met Stéfanos Tsitsipás en Fabio Fognini verschijnen ook de nummers zes en twaalf van de plaatsingslijst op de baan.