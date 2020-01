Roger Federer heeft zich vrijdag met veel pijn en moeite geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De Zwitser knokte zich in de supertiebreak van de vijfde set terug van een 8-4-achterstond en ging alsnog door. Eerder op de dag schaarde titelverdediger Novak Djokovic zich een stuk overtuigender bij de laatste zestien.

De 38-jarige Federer had vier uur en zeven minuten nodig om zich te ontdoen van de Australiër John Millman, de nummer 47 van de wereld: 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 (8). In de vierde ronde treft hij Márton Fucsovics, de Hongaar met wie hij in 2018 ook al afrekende bij de laatste zestien.

Federer wankelde en overtuigde geen moment tegen Millman. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verloor de eerste set aan de thuisspeler door liefst veertien onnodige fouten. Het was het eerste setverlies van Federer dit toernooi in Melbourne.

Aan het einde van de tweede set toonde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar herstel. De beslissende tiebreak won Federer met eenvoudige cijfers (7-2), waarna hij ook de derde set relatief geroutineerd naar zich toetrok (6-4).

Millman buigt het hoofd niet

De dertigjarige Millman boog het hoofd niet en sleepte er zelfs een vijfde set uit tegen Federer, waarin hij zelfs op een break voorsprong kwam.

De zesvoudig Australian Open-winnaar, die grossierde in onnodige fouten, brak direct terug, maar moest diep gaan om zijn eigen servicebeurten over de streep te trekken. Millman sleepte er zelfs een supertiebreak uit.

In de race naar tien punten kwam Millman op een 0-3, 2-5 en 4-8-voorsprong, maar Federer herrees met het mes tegen de keel en won met 10-8, waardoor hij mag blijven hopen op een zevende titel in Melbourne. Vorig jaar werd hij uitgeschakeld in de vierde ronde en dat was een van zijn slechtste resultaten ooit op het eerste Grand Slam-toernooi van dit jaar.

Djokovic in anderhalf uur langs Japanner

Nishioka Nishioka was als nummer 71 van de wereld niet in staat om het Djokovic moeilijk te maken. Binnen anderhalf uur was de partij voorbij: 6-3, 6-2 en 6-2. Als nummer twee van de wereld jaagt Djokovic al op zijn achtste Australian Open-titel. Hij was in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019 de beste op het hardcourt in Melbourne.

In de achtste finales wacht met Diego Schwartzman, de nummer veertien van de plaatsingslijst, een grotere uitdaging. De Argentijn overleefde de derde ronde door de Serviër Dusan Lajovic te kloppen: 6-2, 6-3 en 7-6 (7).

Voor Roberto Bautista Agut, de nummer negen van de plaatsingslijst, zit het toernooi erop. De Spanjaard moest in vijf sets buigen voor Marin Cilic: 7-6 (3), 4-6, 0-6, 7-5 en 3-6. Ook Stéfanos Tsitsipás werd verrassend uitgeschakeld. De Griek, de nummer zes van de wereld, wist zich geen raad met servicekanon Milos Raonic. Hij verloor in drie sets: 5-7, 4-6, 5-7 (2).

