Serena Williams is in de nacht van donderdag op vrijdag zeer verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De 23-voudig Grand Slam-winnares verloor in Melbourne van de Chinese Qiang Wang.

De 38-jarige Williams kon het verlies van de eerste set nog rechttrekken, maar redde het vervolgens niet in de beslissende set. Na ruim 2,5 uur stond er 4-6, 7-6 (2) en 5-7 op het scorebord.

Williams' uitschakeling betekent haar slechtste resultaat op de Australian Open sinds 2006, toen ze er eveneens in de derde ronde strandde. Ze won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017.

De Amerikaanse wacht bovendien nog altijd op haar 24e Grand Slam-titel. Met een 24e eindzege op een van de vier grote toernooien zou ze recordhouder Margaret Court evenaren. Williams won drie jaar geleden met de Australian Open haar laatste Grand Slam.

Voormalig nummer één van de wereld Williams staat momenteel negende op de WTA-ranking en is de eerste speelster uit de top tien die strandt in Melbourne.