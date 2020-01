De vijftienjarige Coco Gauff heeft vrijdag op de Australian Open voor een sensatie gezorgd door in de derde ronde van titelverdediger Naomi Osaka te winnen. Eerder op de dag strandde 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams.

Gauff, die vorig jaar al naam maakte op Wimbledon en de US Open, was met 6-3 en 6-4 te sterk voor Osaka. Ze won eerder dit toernooi al van Venus Williams en de Roemeense Sorana Cîrstea.

De jonge Gauff mag zich de vierde vijftienjarige in de achtste finales van de Australian Open noemen en de eerste in 24 jaar. In 1996 was Martina Hingis de laatste vijftienjarige die doordrong tot de vierde ronde.

Dankzij haar goede prestaties is Gauff aan een enorme opmars op de wereldranglijst bezig. Begin 2019 was ze nog de mondiale nummer 686, maar dankzij haar sensationele zege op Osaka komt ze al de top vijftig binnen.

Voor Osaka krijgt haar matige reeks op Grand Slam-toernooien een vervolg. Na haar Australian Open-winst van vorig jaar strandde ze op Roland Garros in de derde ronde, verloor ze direct op Wimbledon en was op de US Open de vierde ronde haar eindstation.

Coco Gauff is aan een flinke opmars bezig in het vrouwentennis. (Foto: Pro Shots)

Slechtste resultaat Williams sinds 2006

De 38-jarige Williams kon tegen de Chinese Wang Qiang verlies van de eerste set nog rechttrekken, maar redde het vervolgens niet in de beslissende set. Na ruim 2,5 uur stond er 4-6, 7-6 (2) en 5-7 op het scorebord.

Williams' uitschakeling betekent haar slechtste resultaat op de Australian Open sinds 2006, toen ze eveneens in de derde ronde strandde. Ze won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017.

De Amerikaanse wacht bovendien nog altijd op haar 24e Grand Slam-titel. Met een 24e eindzege op een van de vier grote toernooien zou ze recordhouder Margaret Court evenaren.

Williams was behoorlijk terneergeslagen na haar nederlaag tegen Wang. "Ik maakte veel te veel fouten voor een professional. Zulke afzwaaiers heb ik in tijden niet meer gehad. Ik ga morgen weer hard trainen en ervoor zorgen dat dit niet nog eens gebeurt", zei ze.

Hoewel haar laatste Grand Slam-titel van drie jaar geleden dateert, gelooft ze er nog altijd in dat ze het record van Court kan evenaren. "Als dat niet zo was, dan had ik niet meer meegedaan. Ik speel niet puur voor mijn plezier. Verliezen is namelijk niet leuk."

Serena Williams druipt af na haar nederlaag tegen Wang Qiang. (Foto: Pro Shots)

Topfavoriet Barty wél naar vierde ronde

Ashleigh Barty is een van de topspeelsters die nog wél in het toernooi zitten. De aanvoerder van de wereldranglijst had weinig moeite met Elena Rybakina uit Kazachstan en zette haar met 6-3 en 6-2 opzij. Ook Petra Kvitová bereikte de vierde ronde in Melbourne. De Russin Ekaterina Aleksandrova had geen antwoord op het spel van de mondiale nummer acht: 6-1 en 6-2.

Voor Madison Keys (WTA-11) zit het toernooi er net als voor haar landgenote Williams op. De Griekse Maria Sakkari bleek als nummer 22 van de plaatsingslijst een te groot obstakel: 6-4 en 6-4.

Kiki Bertens komt zaterdag weer in actie. De mondiale nummer tien staat tegenover Zarina Diyas uit Kazachstan en hoopt voor het eerst de vierde ronde te bereiken op de Australian Open.

Ashleigh Barty drong eenvoudig door tot de vierde ronde. (Foto: Pro Shots)