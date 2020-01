Serena Williams is in de nacht van donderdag op vrijdag zeer verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De 23-voudig Grand Slam-winnares verloor in Melbourne van de Chinese Wang Qiang. Oud-topspeelster Caroline Wozniacki verloor eveneens, wat betekent dat haar carrière erop zit.

De 38-jarige Williams kon het verlies van de eerste set nog rechttrekken, maar redde het vervolgens niet in de beslissende set. Na ruim 2,5 uur stond er 4-6, 7-6 (2) en 5-7 op het scorebord.

Williams' uitschakeling betekent haar slechtste resultaat op de Australian Open sinds 2006, toen ze eveneens in de derde ronde strandde. Ze won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017.

De Amerikaanse wacht bovendien nog altijd op haar 24e Grand Slam-titel. Met een 24e eindzege op een van de vier grote toernooien zou ze recordhouder Margaret Court evenaren. Williams won drie jaar geleden in Australië haar laatste Grand Slam.

Wang wacht na haar stunt een confrontatie met Ons Jabeur uit Tunesië, die een einde maakte aan de carrière van Wozniacki: 7-5, 3-6, 7-5. De 29-jarige Deense had al aangekondigd dat ze in Melbourne aan haar laatste toernooi begon.

Wozniacki won de Australian Open twee jaar geleden en pakte daarmee haar enige Grand Slam-titel. Van oktober 2010 tot 30 januari 2012 was ze bijna onafgebroken de nummer één van de wereld. Na haar partij tegen Jabeur nam ze in het bijzijn van onder anderen haar vader en coach Piotr Wozniacki en toernooibaas Craig Tiley afscheid van het publiek.

Caroline Wozniacki met haar vader en coach na haar laatste partij ooit. (Foto: Pro Shots)

Topfavoriet Barty wél naar vierde ronde

Ashleigh Barty is een van de topspeelsters die nog wél in het toernooi zitten. De aanvoerder van de wereldranglijst had weinig moeite met Elena Rybakina uit Kazachstan en zette haar met 6-3 en 6-2 opzij. Ook Petra Kvitová bereikte de vierde ronde in Melbourne. De Russin Ekaterina Aleksandrova had geen antwoord op het spel van de mondiale nummer acht: 6-1 en 6-2.

Voor Madison Keys (WTA-11) zit het toernooi er net als voor haar landgenote Williams op. De Griekse Maria Sakkari bleek als nummer 22 van de plaatsingslijst een te groot obstakel: 6-4, 6-4.

Kiki Bertens komt zaterdag weer in actie. De mondiale nummer tien staat tegenover Zarina Diyas uit Kazachstan en hoopt voor het eerst de vierde ronde te bereiken op de Australian Open.

Ashleigh Barty drong eenvoudig door tot de vierde ronde. (Foto: Pro Shots)