Rafael Nadal liet zich donderdag in de tweede ronde van de Australian Open van zijn menselijke kant zien. De Spanjaard gaf een verontschuldigende zoen op de wang van een ballenmeisje, dat hij vlak daarvoor vol had geraakt met een harde groundstroke.

"Ik was zo bang", zei Nadal vlak na zijn zege op de Argentijn Federico Delbonis (6-3, 7-6 (4) en 6-1) in zijn interview op de baan. "De bal was hard en raakte haar vol op haar hoofd. Het was een van de angstigste momenten die ik heb gehad op de tennisbaan."

Bij een 4-1-voorsprong in de derde set raakte de 33-jarige nummer één van de wereld een return met zijn forehand verkeerd, waardoor de bal vol tegen het hoofd van het ballenmeisje kwam dat naast het net stond.

De geschrokken Nadal liep meteen naar het meisje toe en gaf haar een zoen op haar wang. Na het duel gaf hij haar ook nog zijn hoofdband. "Ik ben heel blij dat het goed met haar gaat. Ze is een heel dapper meisje."

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om beelden te zien van het moment dat Nadal het ballenmeisje raakt.

'Ik moet beter gaan spelen'

De negentienvoudig Grand Slam-winnaar was minder blij met zijn spel in de Australische avond. Hij sprong vooral heel slordig met zijn kansen om tegen de eveneens linkhandige Delbonis (ATP-76), want hij benutte maar drie van zijn twintig breakkansen.

"Ik moet beter gaan spelen, vooral op de breakpoints", benadrukte Nadal. "Het lag niet per se aan Delbonis, ik kan zelf nog veel dingen beter doen."

"Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik in de komende rondes beter voor de dag zal komen, want in de derde set was mijn niveau prima doordat ik agressiever speelde. Dat niveau moet ik meer laten zien."

Nadal neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen zijn als 27e geplaatste landgenoot Pablo Carreño Busta. In de vierde ronde wacht mogelijk een duel met de Australiër Nick Kyrgios, die donderdag in zijn partij tegen Gilles Simon (6-2, 6-4, 4-6 en 7-5) Nadal imiteerde toen hij van de scheidsrechter een waarschuwing kreeg omdat hij te veel tijd nam voor een service.

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om te zien hoe Kyrgios Nadal imiteert.