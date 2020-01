Rafael Nadal heeft donderdag voor de veertiende keer in zijn loopbaan de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Spanjaard won in een duel tussen twee linkshandige tennissers van Federico Delbonis. Oud-winnaar Stan Wawrinka had een vijfsetter nodig tegen Andreas Seppi.

De 33-jarige Nadal kreeg vooral in de tweede set veel tegenstand van de vier jaar jongere Argentijn Delbonis, maar een stunt van de mondiale nummer 76 zat er nooit echt in: 6-3, 7-6 (4) en 6-1.

De als eerste geplaatste Nadal benutte maar drie van zijn twintig breakpoints, maar kon zich dat veroorloven omdat hij niks weggaf in zijn eigen servicegames.

Het spannendste moment voor de winnaar van 2009 kwam in de slotfase van de derde set, toen hij met een harde groundstroke een ballenmeisje raakte.

"De bal kwam vol op haar hoofd, dus dat was een van mijn angstigste momenten op een tennisbaan", zei Nadal, die het spel even stopte om het ballenmeisje een zoen op haar wang te geven. "Gelukkig is alles goed met haar, ze is een heel dapper meisje."

De negentienvoudig Grand Slam-winnaar neemt het in de derde ronde op tegen zijn als 27e ingeschaalde landgenoot Pablo Carreño Busta, die in vier sets afrekende met de Duitser Peter Gojowczyk: 6-4, 6-1, 1-6 en 6-4.

Rafael Nadal controleert of alles goed is het met het ballenmeisje dat hij raakte met en groundstroke. (Foto: Pro Shots)

Wawrinka heeft het lastig tegen Seppi

Wawrinka had tegen Seppi 3 uur en 38 minuten nodig om zich voor de elfde keer in zijn carrière te plaatsen voor de derde ronde in Melbourne: 4-6, 7-5, 6-3, 3-6 en 6-4.

De 34-jarige Zwitser besliste het duel met de één jaar oudere Italiaan door een break in de tiende game van de vijfde set. Hij neemt het in de derde ronde op tegen het Amerikaanse servicekanon John Isner.

Wawrinka won de Australian Open in 2014, een van zijn drie Grand Slam-titels. De afgelopen twee jaar was de tweede ronde het eindstation in Melbourne voor de huidige nummer vijftien van de wereld.

Thuisfavoriet Nick Kyrgios rekende in een kleine drie uur af met de Fransman Gilles Simon. De als 23e geplaatste Australiër, die in de vierde ronde Nadal zou kunnen treffen, kon zich concentratieverlies in de derde set veroorloven: 6-2, 6-4, 4-6 en 7-5.

Nick Kyrgios schreeuwt het uit na zijn zege op Gilles Simon. (Foto: Pro Shots)