Kiki Bertens bereikte donderdag tot haar blijdschap voor de tweede keer in haar loopbaan de derde ronde van de Australian Open, maar de Westlandse is ook kritisch over haar slordige spel.

Bertens rekende als nummer tien van de wereld in twee sets af met de Australische Arina Rodionova, die de 163e plek op de wereldranglijst bezet. Het werd 6-3 en 7-5.

"Het was heel lastig. Ik denk dat ik niet helemaal scherp was. Ik wilde zó graag. Ik was ook wat gespannen van tevoren en kende mijn tegenstander niet zo goed, dus het waren lastige omstandigheden", aldus Bertens tegen Eurosport.

"Ik begon zo slecht dat ik bij iedere bal ging twijfelen. Ik miste heel veel aanvalsballen en volleys. Mijn benen waren niet goed, dan wordt het heel lastig."

De 28-jarige Bertens kwam in de eerste set met 2-0 achter, waarna ze met vijf gewonnen games op rij de basis voor setwinst legde. In de tweede set plaatste ze op 6-5 de beslissende break.

Niet alleen Kiki Bertens speelde slordig: ook haar tegenstander Arina Rodionova dreef zichzelf soms tot wanhoop. (Foto: Pro Shots)

'De banen waren helemaal vies'

Bertens zag voorafgaand aan haar partij dat Melbourne nog steeds de gevolgen ondervindt van de hevige bosbranden in Australië. De banen waren er aan het begin van de dag slecht aan toe.

"Er lag heel veel stof. Het heeft vannacht veel geregend, met veel wind. De banen waren helemaal vies en te glad om op te spelen. Ze moesten eerst worden schoongespoten en drooggemaakt en daarna heeft het weer geregend."

In de strijd om een achtstefinaleticket speelt Bertens tegen Zarina Diyas uit Kazachstan, een tegenstander die ze wat beter kent. "Ze speelt heel vlak, dus ik zal wat meer moeten afwisselen. Hopelijk gaat het wat beter dan vandaag."

De beste prestatie van Bertens op een Grand Slam-toernooi is nog altijd het bereiken van de halve finales van Roland Garros in 2016.