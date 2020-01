Kiki Bertens heeft donderdag voor de tweede keer in haar loopbaan de derde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer tien van de wereld was een maatje te groot voor de Australische Arina Rodionova.

Bertens speelde een slordige tweederondepartij tegen de mondiale nummer 163, maar kwam daarmee weg. Ze won met 6-3 en 7-5 in een wedstrijd die bijna anderhalf uur duurde.

In de strijd om een plek in de achtste finales staat Bertens zaterdag tegenover Zarina Diyas. De 26-jarige speelster uit Kazachstan is de nummer 73 van de wereld en staat in Melbourne voor de derde keer in haar loopbaan in de derde ronde.

Bertens, die in 2020 met haar coach Elise Tamaëla op een plek in de top drie van de wereldranglijst mikt, kwam op de Australian Open nooit verder dan de derde ronde en wil dit jaar revanche voor haar mindere prestaties van vorig jaar op de vier Grand Slam-toernooien.

De beste prestatie van Bertens op een Grand Slam is nog altijd het bereiken van de halve finales van Roland Garros in 2016. Twee jaar later was ze op Wimbledon kwartfinalist.

Kiki Bertens schreeuwt het uit in haar partij tegen Arina Rodionova. (Foto: Pro Shots)

Bertens speelt slordig tegen Rodionova

Zoals verwacht was Bertens op baan 8 van de Australian Open de betere speelster tegen Rodionova, maar Nederlands beste tennisster maakte het zichzelf vaak moeilijk door slordig te spelen. In de hele partij maakte ze 27 onnodige fouten.

De Westlandse kwam in de eerste set snel met 2-0 achter, waarna ze zich herpakte en vijf games op rij won. Vervolgens leverde ze haar service in, maar ze brak direct terug en pakte daarmee de set.

Ook in de tweede set maakte Bertens relatief veel fouten, waarmee ze Rodionova in de wedstrijd hield. Gelukkig voor Bertens liet haar tegenstander ook veel kansen liggen. De Nederlandse profiteerde bij een stand van 6-5 op haar tweede matchpoint van een dubbele fout van de Australische.