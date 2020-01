Arantxa Rus verlaat de Australian Open met opgeheven hoofd. De 29-jarige Delftse plaatste zich voor het eerst sinds 2011 voor de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi in Melbourne en ging daarin strijdbaar ten onder tegen Madison Keys, de nummer elf van de wereld.

Rus deed voor het eerst sinds 2013 mee aan het hoofdschema van de Australian Open en was in haar openingspartij al verrassend te sterk voor de Poolse Magda Linette. Ook tegen Keys bleef ze aanvankelijk goed overeind, maar na een uur en twintig minuten stapte de Amerikaanse als winnares van de baan: 7-6 (3) en 6-2.

"Ik heb laten zien dat ik dit goed aankan, want ik heb tegen twee goede speelsters gespeeld en het niveau is er gewoon", zei Rus na haar tweederondepartij tegen de NOS. "We moeten op deze voet verder gaan."

Vooral in de eerste set maakte Rus het Keys heel moeilijk. Op 6-5 was ze twee punten verwijderd van setwinst, maar de mondiale nummer elf bleef overeind en won uiteindelijk de tiebreak. In de tweede set was het verzet van de Nederlandse gebroken, al liet ze in de derde game nog meerdere breakpoints onbenut.

Madison Keys maakte haar favorietenrol waar tegen Arantxa Rus. (Foto: Pro Shots)

'Volgende keer moet ik mijn kansen pakken'

Volgens Rus was Keys, een outsider voor de titel, op de juiste momenten net wat beter. "Ik heb veel breakkansen gehad en er geen één kunnen pakken, zij deed dat wel. Keys serveerde ook goed, al kon mijn return misschien iets dieper. Maar dat is achteraf. Volgende keer moet ik mijn kansen gewoon pakken."

Aanvankelijk zou Rus wat eerder op de dag spelen én op een andere baan beginnen. Haar tweederondepartij werd de laatste wedstrijd van woensdag in het vrouwentoernooi en mede daardoor mocht ze in de Rod Laver Arena spelen, waar normaal gesproken alleen de wereldtoppers acte de présence geven.

"Dat maakte me niet heel veel uit", zei Rus over de ambiance. "Ik dacht wel dat ik eerder de baan op zou gaan. Een paar dagen geleden had ik ook pech met de regendag en zat ik alleen maar te wachten, nu wist ik dat ik een avondwedstrijd had. Ik heb rustig getraind, daarna wat gegeten en geslapen in het hotel."

Rus kan ondanks haar verlies tegen Keys terugkijken op haar beste Grand Slam-toernooi sinds 2012, toen ze tot de achtste finales van Roland Garros en de derde ronde van Wimbledon reikte. In 2014, 2015, 2016 en 2017 schitterde ze door afwezigheid in het hoofdschema van de vier Grand Slam-toernooien.