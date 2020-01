Bij voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer (38) is borstkanker geconstateerd, zo heeft de zevenvoudig paralympisch kampioene woensdag bekendgemaakt.

"Ik heb geen goed nieuws: er is bij mij borstkanker ontdekt", schrijft Vergeer woensdag op de site van haar foundation. "Dat betekent dat ik me de komende tijd zal moeten richten op de behandeling en genezing hiervan. Tegelijkertijd hoop ik op diverse fronten zoveel mogelijk 'gewoon' door te blijven werken."

"Alleen al omdat ik niet de hele dag bezig wil zijn met ziek zijn. Er zullen ongetwijfeld momenten zijn dat ik pas op de plaats moet maken en voor mijn gezondheid moet kiezen. Met de steun van mijn gezin, mijn familie en mijn collega's ben ik ervan overtuigd dat ik me hier doorheen sla."

Vergeer was in haar carrière als rolstoeltennisster (eind vorige eeuw tot februari 2013) zeer succesvol. De geboren Woerdense veroverde zeven gouden medailles op de Paralympische Spelen en heeft 27 Grand Slam-titels op haar naam staan.

Vergeer chef de mission Paralympische Spelen

Begin 2013 beëindigde Vergeer haar carrière na een historische reeks van 470 ongeslagen wedstrijden. Ze verloor in januari 2003 voor het laatst een wedstrijd en voerde van april 1999 tot het einde van haar loopbaan de wereldranglijst aan.

Na het beëindigen van haar loopbaan verlegde Vergeer haar focus naar een maatschappelijke carrière. Ze richtte haar eigen foundation op en is de directeur van het ABN AMRO World Wheelchair Tournament in Rotterdam Ahoy.

Vergeer is ook adviseur van NOC*NSF en sinds de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea fungeert ze als chef de mission van het paralympische team. Die rol vervult ze komende zomer ook bij de Paralympische Spelen in Tokio. Het is niet duidelijk of Vergeer die functie door haar ziekte kan blijven uitoefenen.