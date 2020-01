Arantxa Rus is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Delftse speelde goed tegen topspeelster Madison Keys, maar moest toch in twee sets buigen.

Na een uur en twintig minuten stond er 7-6 (3) en 6-2 op het scorebord in het voordeel van de nummer elf van de wereld. Rus bood als nummer 93 van de WTA-ranking lange tijd uitstekend partij in de Rod Laver Arena.

De 29-jarige Rus stond voor het eerst sinds 2011 in de tweede ronde van de Australian Open en hoopte er voor een primeur te zorgen door de derde ronde te halen. Haar beste prestatie op een Grand Slam-toernooi is nog altijd het bereiken van de vierde ronde op Roland Garros in 2012.

Rus' uitschakeling betekent dat Kiki Bertens nog de enige Nederlandse is op de Australian Open. De nummer tien van de wereld staat in de nacht van woensdag op donderdag in de tweede ronde tegenover Arina Rodionova uit Australië.

De kwaliteit en ervaring van Madison Keys gaf op belangrijke momenten de doorslag. (Foto: Pro Shots)

Rus sterk op eigen service

Met Keys trof Rus in Melbourne een speelster die in 2015 al eens in de halve finales van de Australian Open stond en in 2017 de finale van de US Open verloor. Het verschil was soms zichtbaar, maar Rus kwam sterk voor de dag.

In de eerste set behield zowel de zelfverzekerd ogende Rus als haar Amerikaanse opponente haar service, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin gaf de kwaliteit en ervaring van de 24-jarige Keys de doorslag.

Hoewel Rus zich even moest herpakken, gaf ze Keys ook in de tweede set aanvankelijk prima partij. Bij een 3-2-achterstand moest ze echter de eerste break van de partij toestaan, waarna het geloof in een zege wegebde en bij Keys alles lukte.