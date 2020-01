In de jacht op zijn achtste Australian Open-titel heeft Novak Djokovic in de nacht van dinsdag op woensdag eenvoudig de derde ronde gehaald. Bij de vrouwen won nummer één van de wereld Ashleigh Barty haar tweede partij eveneens overtuigend.

Titelverdediger Djokovic was duidelijk een maatje te groot voor de Japanner Tatsuma Ito. Het werd 6-1, 6-4 en 6-2 voor de nummer twee van de wereld.

Djokovic won de Australian Open in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en vorig jaar en is daarmee recordhouder. In de derde ronde staat hij opnieuw tegenover een Japanner: Yoshihito Nishioka.

Van de topspelers bereikte ook de als zesde gerangschikte Stéfanos Tsitsipás de derde ronde. De jonge Griek hoefde niet in actie te komen, want tegenstander Philipp Kohlschreiber trok zich terug.

Met de Argentijnen Diego Schwartzman (6-1, 6-4 en 6-2 tegen Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje) en Guido Pella (6-1, 6-4, 3-6 en 6-3 tegen Grégoire Barrère uit Frankrijk) wonnen ook de nummers veertien en 22 van de plaatsingslijst.

Ashleigh Barty bereikte overtuigend de derde ronde in Melbourne. (Foto: Pro Shots)

Barty en Gauff (15) winnen ook

Bij de vrouwen staat Barty eveneens in de derde ronde. De nummer één van de wereldranglijst rekende in twee sets af met de Sloveense Polona Hercog: 6-1 en 6-4.

De 23-jarige Barty won vorig jaar op Roland Garros haar eerste Grand Slam-toernooi. Op de Australian Open werd ze een jaar geleden uitgeschakeld in de kwartfinales. In de strijd om een achtstefinaleticket treft ze Elena Rybakina uit Rusland.

Naomi Osaka, als derde geplaatst, staat eveneens in de derde ronde. Saisai Zheng uit China werd met 6-2 en 6-4 verslagen. De als zevende geplaatste Petra Kvitová leed tegen de Spaanse Paula Badosa eveneens geen setverlies (7-5 en 7-5).

De vijftienjarige Cori Gauff won ook haar tweede partij. Ze had in de openingsronde van haar idool Venus Williams gewonnen en rekende ditmaal af met Sorana Cîrstea uit Roemenië. Het werd 4-6, 6-3 en 7-5.

Later op woensdag komt Arantxa Rus nog in actie. De Nederlandse staat voor het eerst sinds 2011 in de tweede ronde en treft daarin de Amerikaanse Madison Keys.

