Ashleigh Barty, Serena Williams hebben vrijdag overtuigend de derde ronde van de Australian Open bereikt. Ook de vijftienjarige Coco Gauff ging verder, al moest ze een set afstaan.

Barty, de nummer één van de wereldranglijst, rekende in twee sets af met de Sloveense Polona Hercog: 6-1 en 6-4. De 23-jarige Barty won vorig jaar op Roland Garros haar eerste Grand Slam-toernooi. Op de Australian Open werd ze een jaar geleden uitgeschakeld in de kwartfinales. In de strijd om een achtstefinaleticket treft ze Elena Rybakina uit Rusland.

De 38-jarige Williams zette Tamara Zidansek in haar vierhonderdste Grand Slam-partij eenvoudig opzij: 6-2 en 6-3. Williams won de Australian Open in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017. Haar winst in 2017 betekende de laatste van haar 23 Grand Slam-titels.

Naomi Osaka, als derde geplaatst, staat eveneens in de derde ronde. Zheng Saisai uit China werd met 6-2 en 6-4 verslagen. De als zevende geplaatste Petra Kvitová leed tegen de Spaanse Paula Badosa eveneens geen setverlies (7-5 en 7-5).

Serena Williams schreeuwt het uit in haar partij tegen Tamara Zidansek. (Foto: Pro Shots)

Vijftienjarige Gauff blijft winnen

Gauff had in de openingsronde van haar idool Venus Williams gewonnen en rekende ditmaal af met Sorana Cîrstea uit Roemenië. Het werd 4-6, 6-3 en 7-5.

De jonge Amerikaanse, die debuteert op de Australian Open is door haar zege op Cîrstea de vierde vrouw in dertig jaar tijd die voor haar zestiende verjaardag minimaal zes wedstrijden gewonnen heeft op Grand Slams. Magdalena Maleeva, Martina Hingis en Jennifer Capriati gingen haar voor.

Gauffs beste prestatie op een Grand Slam-toernooi is het bereiken van de vierde ronde afgelopen jaar op Wimbledon.

Later op woensdag komt Arantxa Rus nog in actie. De Nederlandse staat voor het eerst sinds 2011 in de tweede ronde en treft daarin de Amerikaanse Madison Keys.

Vreugde bij Coco Gauff na haar zege op Sorana Cîrstea. (Foto: Pro Shots)