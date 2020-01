De Colombiaanse topdubbelspeler Robert Farah is voorlopig geschorst. Bij de nummer één van de wereld in het mannendubbel zijn verboden middelen in de urine aangetroffen, meldt de internationale tennisbond ITF.

Tijdens een controle buiten wedstrijden om in oktober zijn sporen gevonden van de anabole steroïde Boldenone. Dat middel staat op de dopinglijst van de WADA.

De 33-jarige Colombiaan is met ingang van dinsdag voorlopig geschorst. Farah zegt dat hij de verboden middelen niet moedwillig heeft genomen. Hij wijt de positieve test aan het eten van vervuild vlees.

"Ik heb twee weken voor mijn positieve test nog een negatief resultaat gehad bij een dopingtest", meldt Farah in een verklaring. "De substantie die is aangetroffen, komt volgens het Colombiaans Olympisch Comité vaak voor in Colombiaans vlees, waardoor het effect kan hebben op de test van een atleet."

Farah, die een koppel vormt met zijn landgenoot Juan Sebastián Cabral, meldde zich eerder al af voor de Australian Open. Zij haalden daar vorig jaar de finale en wonnen zowel op Wimbledon als de US Open de titel.